Ηλεκτρονικά θα διεξαχθούν οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ

Τι προβλέπεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών για το διαγωνισμό προσλήψεων στο δημόσιο.

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος καθίσταται σαφές ότι τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό δεν θα επηρεάσουν τη διεξαγωγή διαγωνισμών που έχουν ανακοινωθεί για προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ.

Στην εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά. Η εγκύκλιος καθιστά σαφές ότι σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι φορείς που έχουν προκηρύξει θέσεις, θα μπορούν να κάνουν δεκτές αιτήσεις με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου και αποδεικτικό της ηλεκτρονικής αίτησης για το κάθε δικαιολογητικό. Η εγκύκλιος αφορά τον αριθμό των προκηρύξεων που έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ αλλά και όσες βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης. Επίσης, και οι ενστάσεις οι οποίες τυχόν θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους, και οι οποίες εξετάζονται από το ΑΣΕΠ, μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορονοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020, προκειμένου για τις ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο και κατ ? εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μετά από σχετική απόφαση του φορέα.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για Ανακοινώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και δεν έχουν δημοσιευθεί ή δεν έχει αρχίσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Για τις ανωτέρω ανακοινώσεις, σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ? 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορονοϊού COVID-19.

Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο».

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η αδυναμία αποστολής δικαιολογητικών σε διαγωνισμό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει να αποδεικνύεται αιτιολογημένα, ώστε να γίνεται αποδεκτή η αποστολή τους με το συμβατικό ταχυδρομείο.

Στην εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών δίδονται διευκρινίσεις και για άλλα ζητήματα, όπως οι βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων, οι άδειες ειδικού σκοπού που παρατείνονται και κατά την περίοδο του Πάσχα και η επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων και Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, των οποίων οι διαδικασίες επιλογής δεν αναστέλλονται.