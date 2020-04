Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο Γηροκομείο Αθηνών

Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της διασποράς της νόσου COVID-19, μετέβη στο γηροκομείο Αθηνών προκειμένου να εξεταστούν όλοι οι φιλοξενούμενοι που διαμένουν εκεί.

Συγκεκριμένα, έγιναν διαγνωστικά τεστ για κορονοϊό σε 124 ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του. Η διαδικασία οργανώθηκε από τον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας με ευθύνη του αρμόδιου αντιδημάρχου Μανόλη Καλαμπόκα και υλοποιήθηκε από ιατρούς και άλλο στελεχιακό δυναμικό του ΕΟΔΥ που φρόντισε έτσι όλα να γίνουν σε άριστες υγειονομικές συνθήκες.

Παράλληλα εδόθησαν οδηγίες για διαχείριση υπόπτου/πιθανού περιστατικού, έγινε εκπαίδευση του προσωπικού και διανομή υγειονομικού υλικού.

Εξάλλου, η τροφοδοσία για τις ανάγκες των ηλικιωμένων συνεχίζεται απρόσκοπτα από το μαγειρείο των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αθηναίων, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Ωστόσο το μαγειρείο συνεχίζει να λειτουργεί για τις ανάγκες του Γηροκομείου Αθηνών.

«Πέρα από κάθε διοικητική ευθύνη, πέρα από κάθε αρμοδιότητα, αυτές τις ώρες, έχει ιδιαίτερη σημασία να προστατευθούν όλοι οι συνάνθρωποι μας που έχουν ανάγκη σε όποια γωνιά της πόλης, σε κάθε σημείο όπου ζουν. Ο Δήμος των Αθηναίων είναι εδώ. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην διοίκηση και στα στελέχη του ΕΟΔΥ για την άψογη συνεργασία και την ανταπόκρισή του Οργανισμού στις ανάγκες του Δήμου μας αλλά και για την υπεύθυνη στάση του σε αυτή την κρίση» αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.