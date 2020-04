Κόσμος

Κορονοϊός: 932 νεκροί το τελευταίο 24ώρο στην Ισπανία

Εφιάλτης χωρίς τέλος στην Ισπανία, όπου ο αριθμός των θυμάτων φτάνει στις 11.000.

Η Ισπανία κατέγραψε περισσότερους των 900 θανάτων από την επιδημία Covid-19 για δεύτερη συνεχή ημέρα, ωστόσο είναι η πρώτη φορά από την 26η Μαρτίου που καταγράφεται μείωση του αριθμού των νεκρών σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 10.935 θάνατοι στην χώρα, οι 932 τις τελευταίες 24 ώρες, λιγότεροι από τους +950 του προηγούμενου 24ώρου.

Στην Ισπανία έχουν επιβεβαιωθεί 117.000 κρούσματα,από 110.238 χθες, ανακοίνωσε επίσης το υπουργείο Υγείας.

Παρά τις βαριές απώλειες, ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων επιβραδύνεται ημέρα με την ημέρα στην Ισπανία σταθερά από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών αρχών, που δείχνουν επίσης ότι περισσότεροι των 30.000 ανθρώπων έχουν ιαθεί από την νόσο.