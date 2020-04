Κοινωνία

Κεραμέως: Πανελλαδικές όσο το δυνατόν πιο κοντά στις αρχές του καλοκαιριού

Η Υπουργός Παιδείας για τις Πανελλαδικές και το πρόβλημα που δημιουργεί η καραντίνα στους μαθητές.

Βασική στόχευση της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας είναι να διενεργηθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ημερομηνία όσο το δυνατόν πιο κοντά στις καθιερωμένες ημερομηνίες τους, ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Επανέλαβε, ωστόσο, ότι οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία της εξάπλωσης και αντιμετώπισης του κορονοϊού, καθώς επίσης και από τις οδηγίες των ειδικών του ΕΟΔΥ.

«Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε οι πανελλαδικές εξετάσεις να διενεργηθούν όσο πιο κοντά γίνεται στις καθιερωμένες ημερομηνίες τους, στις αρχές του καλοκαιριού. Η τελική έκβαση αυτού του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από την εξάπλωση και την αντιμετώπιση του ιού, και ασφαλώς τις οδηγίες των ειδικών του ΕΟΔΥ», ανέφερε η κ. Κεραμέως.

Τόνισε, επίσης, ότι στόχος του υπουργείου είναι «να περιοριστεί όσο πιο πολύ γίνεται η αναστάτωση των μαθητών που προκαλείται από τον κορονοϊό, ιδιαιτέρως, δε, όσον αφορά στους μαθητές της Γ' Λυκείου».

Η υπουργός, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν παρέλειψε να εξάρει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια των οποίων οι μαθητές έχουν στήριξη στη μελέτη τους εξ αποστάσεως. «Σε κάθε περίπτωση, η άοκνη προσπάθεια των εκπαιδευτικών μας, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, ήδη καταφέρνει να διατηρήσει ενεργό τη μαθησιακή διαδικασία και πετυχαίνει την καθημερινή λειτουργία χιλιάδων ψηφιακών τάξεων. Οι μαθητές μας έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, να έχουν στήριξη στη μελέτη τους και, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να αξιοποιούν γόνιμα και εποικοδομητικά το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους», κατέληξε η κ. Κεραμέως.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η υπουργός μιλώντας χθες στη Βουλή, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέχρι στιγμής περισσότεροι από 55.000 εκπαιδευτικοί έχουν διενεργήσει περισσότερες από 72.000 ζωντανής μετάδοσης ψηφιακές τάξεις με πάνω από 1.096.311 παρακολουθήσεις μαθητών, που αυξάνονται κατά μέσο όρο 70% την ημέρα. Ανά ημέρα, λειτουργούν 18.000 σύγχρονες τάξεις την ημέρα. Η σύγχρονη εκπαίδευση υλοποιείται στα λύκεια και τα γυμνάσια και ολοκληρώνεται και η εισαγωγή των δημοτικών σχολείων.

Όσον αφορά στην ασύγχρονη εκπαίδευση, περισσότεροι από 850.000 μαθητές και 166.000 εκπαιδευτικοί έχουν εγγραφεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τέλος, τα στοιχεία για την εκπαιδευτική τηλεόραση είναι εξίσου θετικά, καθώς τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου, που ξεκίνησε τη λειτουργία της για τους μαθητές δημοτικού, σημείωσε πολύ υψηλή τηλεθέαση, φτάνοντας στο 51,2% στις ηλικίες 4-14. Αυτό σημαίνει ότι την παρακολούθησαν περισσότερα από 125.000 παιδιά, ενώ συνολικά, έστω και για λίγο, το πρόγραμμα παρακολούθησαν συνολικά 588.313 τηλεθεατές.