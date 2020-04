Πολιτική

Η ιταλική σημαία κυματίζει στη Βουλή των Ελλήνων (εικόνες)

Συμβολική ύψωσης της Ιταλικής σημαίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και το υπουργείο Εξωτερικών σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον λαό της Ιταλίας.

Η ιταλική σημαία μαζί με την ελληνική και εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεμίζει από σήμερα στη δυτική πρόσοψη της Βουλής των Ελλήνων που αντικρίζει την πλατεία Συντάγματος.

Το απόγευμα της Παρασκευής και για τριήμερο κάθε βράδυ η ίδια πρόσοψη του Κοινοβουλίου θα φωταγωγηθεί με τα χρώματα του εθνικού συμβόλου της Ιταλίας σε ένδειξη συμβολικής συμπαραστάσεως προς τον λαό της γειτονικής χώρας που δοκιμάζεται σκληρά από την πανδημία που πλήττει την υφήλιο.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας συνόδευσε τον Πρέσβη της Ιταλίας στην Αθήνα κ. Efisio Luigi Marras στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από όπου και απέδωσαν τιμή στα εθνικά σύμβολα των δύο χωρών.

Προηγουμένως και σε ειδική τιμητική τελετή η σημαία της Ιταλίας ανέβηκε, παρουσία του Πρέσβη, στο υπουργείο Εξωτερικών. Ο Νίκος Δένδιας, όπως και ο πρόεδρος της Βουλής, εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στην Ιταλία.