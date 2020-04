Παράξενα

Εκτροχίασε τρένο για να… αποφύγει τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Απίστευτος μηχανοδηγός προκάλεσε ατύχημα μπροστά στη θέα πλοίου – νοσοκομείου.

Ο μηχανοδηγός ενός τρένου το εκτροχιάσε από πρόθεση, όταν υποψιάστηκε ότι πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Λος Άντζελες νοσήλευε ασθενείς με κορονοϊό.

Η αμαξοστοιχία γκρέμισε εμπόδια και προστατευτικούς φράχτες και κατέληξε σε απόσταση 230 μέτρων από το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, που έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο.

Από το ατύχημα δεν υπήρξε τραυματίας.

Σε βάρος του 44χρονου μηχανοδηγού ασκήθηκε δίωξη.

Ο καπετάνιος του πλοίου, που βρίσκεται στην περιοχή προς ανακούφιση των νοσοκομείων από ασθενείς που ΔΕΝ έχουν κορονοϊό, δήλωσε την Πέμπτη νοσηλεύονταν μέσα 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων θύματα ατυχημάτων και ασθενείς που έχουν προβλήματα με την καρδιά ή τους πνεύμονές τους, αλλά δεν έχουν γίνει χειρουργεία εκεί.