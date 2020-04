Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: στη μάχη ιδιώτες γιατροί και Κέντρα Υγείας

Τα μέτρα για την ενδυνάμωση του ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού...

Στον ανασχεδιασμό των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην ενδυνάμωση του ρόλου τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, προχωρά το υπουργείο Υγείας. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει Κέντρα Υγείας 24ωρης λειτουργίας αποκλειστικά για COVID-19 και ΚΥ 24ωρης λειτουργίας που θα εξυπηρετούν τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα και παράλληλα σχεδιάζεται και η κατ οίκον επίσκεψη γιατρών.

Σήμερα, οι δομές του δικτύου παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια και παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλους τους πολίτες. Επιπλέον, το δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών και εργαστηρίων επίσης παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες υγείας.

Παρακολούθηση ασθενών

Στις Δημόσιες Δομές ΠΦΥ, δημιουργείται δίκτυο επαγγελματιών υγείας των Μονάδων ΠΦΥ (ιατροί, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας κλπ), για την τακτική επικοινωνία με τους πολίτες του πληθυσμού ευθύνης τους, ιδίως τους χρονίως πάσχοντες και τις ευπαθείς ομάδες που είναι σε απομόνωση στο σπίτι, για την παροχή συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των οικογενειών τους, για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την απομόνωση στο σπίτι. Η επικοινωνία θα γίνεται με τους εξής τρόπους:

Τηλεφωνική Επικοινωνία με τα Κέντρα Υγείας: όλα τα ΚΥ θα αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τηλέφωνα επικοινωνίας για επικοινωνία με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της φροντίδας κατά την διάρκεια της πανδημίας - Αυτό ήδη ισχύει για πολλά Κέντρα Υγείας. Χρήση Τηλεσυμβουλευτικής για τους ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με COVID-19.

Η πλατφόρμα της τηλεσυμβουλευτικής θα είναι διαθέσιμη εντός των επόμενων ημερών. Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο για την παρακολούθηση των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με COVID-19 από τους θεράποντες ιατρούς και τη διασφάλιση συνεχούς φροντίδας αυτών των ασθενών. Στο δίκτυο της τηλεσυμβουλευτικής θα συμμετάσχουν ιδιώτες γιατροί, με αποζημίωση 10 ευρώ ανά κλήση.

Επίσκεψη κατ' οίκον

Συγκροτούνται άμεσα μικρές και ευέλικτες ομάδες ΠΦΥ, αποτελούμενες από γιατρό και νοσηλευτή ή επισκέπτη υγείας, είτε από τα ΚΥ είτε από τα ΤΟΜΥ, που θα προχωρούν σε άμεση επίσκεψη στο σπίτι ασθενών για εξέταση, με τήρηση όλων των μέτρων ατομικής προστασίας, καθώς και για λήψη υλικού προς εξέταση, εφόσον το πρωτόκολλο το απαιτεί. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τέτοιες ομάδες για τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, που ζουν μόνοι τους σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Επίσκεψη κατ' οίκον από ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, με αποζημίωση 30 ευρώ ανά επίσκεψη.

Βοήθεια στο Σπίτι

Τα Κέντρα Υγείας θα συνεργάζονται με τους Δήμους, για την ενδυνάμωση του κοινού και την ενημέρωση ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους και ευπαθών ομάδων που χρήζουν βοήθειας από τις Μονάδες Υγείας.

Ψυχολογική Υποστήριξη. Ξεκινά άμεσα η υπηρεσία της τηλεφωνικής υποστήριξης. Η υπηρεσία αυτή έχει οργανωθεί υπό τις επιστημονικές κατευθύνσεις και την εποπτεία της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επίσης, σε επιστημονικό και επιχειρησιακό επίπεδο, συνεργάζονται η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ», το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ο μη κερδοσκοπικός Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών ψυχολόγων. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στους συμπολίτες μας, αφορούν στους εξής τομείς:

Ψυχολογική στήριξη για το γενικό πληθυσμό

Ψυχιατρική βοήθεια για τους ψυχικά πάσχοντες

Ψυχολογική στήριξη για παιδιά και οικογένειες

Ψυχολογική στήριξη για επαγγελματίες υγείας

Υποστήριξη σε κοινωνικά θέματα

Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Δράσης

Ο ανασχεδιασμός των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποσκοπεί:

Στη λειτουργία Κέντρων Υγείας αποκλειστικά για τη διαχείριση περιστατικών COVID-19 προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκθεσης των πολιτών, αλλά και του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στο νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, λόγω συνύπαρξης στον ίδιο χώρο ασθενών με λοίμωξη αναπνευστικού και ασθενών με άλλες νόσους τόσο σε δομές της ΠΦΥ, όσο και στα νοσοκομεία.

Στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 (με ήπια συμπτώματα που δεν χρήζουν νοσηλείας) σε δομές της ΠΦΥ (COVID-19 ΚΥ).

Στην παραπομπή από την ΠΦΥ των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας στα νοσοκομεία.

Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο, που δεν αφορά σε λοίμωξη του αναπνευστικού, από τις υπόλοιπες δομές της ΠΦΥ (εξαιρουμένων των COVID-19 ΚΥ).

Οι δύο άξονες του σχεδίου δράσης

O πρώτος άξονας αφορά στη λειτουργία ΚΥ-COVID επί 24ωρου βάσεως, αποκλειστικά για τη διαλογή/διερεύνηση/διαχείριση ασθενών με λοίμωξη αναπνευστικού, που δεν χρήζουν παραπομπής σε νοσοκομείο. Τα συγκεκριμένα ΚΥ θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά στο δίκτυο των νοσοκομείων και αφορούν ΚΥ στον αστικό ιστό μεγάλων πόλεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο).

Τα πρώτα Κέντρα Υγείας που θα λειτουργήσουν για ασθενείς με COVID-19 είναι:

1η ΥΠΕ: ΚΥ Αλεξάνδρας, ΚΥ Καλυβίων, ΚΥ Ραφήνας.

2η ΥΠΕ: KY Καμινίων, ΚΥ Περιστερίου

Στα κέντρα αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες (εκπαίδευση προσωπικού, εφοδιασμός υλικών κλπ) και ξεκινάει σταδιακά η λειτουργία τους ως Κέντρα Υγείας COVID. Επίσης, σε Κέντρα Υγείας COVID θα λειτουργεί και τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τον πληθυσμό αναφοράς.

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τα ΚΥ 24ωρης λειτουργίας που δεν θα ενταχθούν στο δίκτυο των ΚY-COVID και θα εξυπηρετούν τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, θα διαχειρίζονται τις έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις και θα επικοινωνούν με τους πολίτες του πληθυσμού ευθύνης τους που είναι σε απομόνωση το σπίτι για την πορεία της υγείας τους. Το προσωπικό από τα ΚΥ 24ωρης λειτουργίας θα μεταφέρεται για την υποστήριξη είτε των ΚΥ-COVID, είτε των Nοσοκομείων αναφοράς. Η μετακίνηση των ιατρών θα είναι άμεση. Το προσωπικό των ΤΟΜΥ και των Περιφερειακών Ιατρείων θα ενισχύσει τα ΚΥ όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ενίσχυση του ΕΣΥ με ιδιώτες γιατρούς

Ιδιώτες Γιατροί θα μπορούν να ενισχύσουν τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και με νομοθετική ρύθμιση θα προβλεφθεί ότι, όλα τα δημόσια νοσοκομεία θα μπορούν να συνεργάζονται με ιδιώτες γιατρούς παθολόγους, λοιμωξιολόγους, γενικούς γιατρούς, ωτορινολαρυγγολόγους, πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους, εντατικολόγους, καρδιολόγους και παιδιάτρους με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών. Η αμοιβή των γιατρών αυτών καθορίζεται σε 2.000 ευρώ. Οι εν λόγω γιατροί σε περίπτωση μελλοντικής αίτησής τους για επικουρικό ή μόνιμο προσωπικό, θα λαμβάνουν την ειδική μοριοδότηση που ισχύει για τους επικουρικούς ιατρούς στις δημόσιες δομές υγείας σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Οι ιδιώτες ιατροί των παραπάνω ειδικοτήτων θα μπορούν με απόφαση του Διοικητή νοσοκομείου να παρέχουν υπηρεσίες μόνο κατά την εφημερία του νοσοκομείου. Η αποζημίωσή τους για την εφημεριακή απασχόληση θα αντιστοιχεί σε αυτή του επιμελητή Α'.