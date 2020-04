Κόσμος

Telegraph: Πρώτος προορισμός μετά την κρίση με τον κορονοϊό η Ελλάδα

Τις ομορφιές της Ελλάδας απαριθμεί ο συντάκτης της βρετανικής εφημερίδας, νοσταλγώντας τα ταξίδια στη χώρα μας.

Δημοσίευμα με θετικές αναφορές για την Ελλάδα ως ταξιδιωτικού προορισμού φιλοξενεί σήμερα η βρετανική εφημερίδα The Telegraph. Ο συντάκτης του άρθρου ενημερώνει ότι το πρώτο μέρος που θα επισκεφτεί όταν τελειώσει η κρίση του κορονοϊού θα είναι η Ελλάδα και εξηγεί ότι πρόκειται για ένα μέρος όπου οι Βρετανοί είναι πάντα ευπρόσδεκτοι με ανοιχτές αγκάλες, όπου ο ήλιος πάντα λάμπει και που μπορεί κανείς να πάει από τη Βρετανία σε λίγες μόνο ώρες με το αεροπλάνο.

Επίσης αναπολεί την παρθένα ζωή των νησιών, το απλό φαγητό και τη διαμονή, τις ήσυχες παραλίες, τις βόλτες στη φύση, την ορεινή ενδοχώρα και την απόλυτη απομάκρυνση από τα άγχη της σύγχρονης ζωής.

«Εάν κάτι έχω μάθει από τα ταξίδιά μου εδώ και 35 χρόνια είναι μία χώρα προσφέρει τόσες πολλές επιλογές και αυτή είναι η Ελλάδα», τονίζει ο δημοσιογράφος. Όπως αναφέρει, έχει επισκεφθεί οχτώ νησιά της Ελλάδας (Σκιάθο, Παξούς, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Σκόπελο, Μύκονο και Τήνο) κι έμεινε με τις καλύτερες εντυπώσεις.