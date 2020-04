Οικονομία

Αναστολή δόσεων του νόμου Κατσέλη: ποιούς αφορά

Η εφαρμογή της αναστολής αφορά μόνο ένα μέρος των πολιτών. Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση της 30ής Μαρτίου 2020.

Δεν αφορούν όλους τους δανειολήπτες οι νέες εξαγγελθείσες ρυθμίσεις (Α' 75/30.3.2020) για την αναστολή των δόσεων του νόμου Κατσέλη, αλλά μόνον αυτούς που εντάσσονται στους προστατευόμενους ΚΑΔ, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Aναστολή της καταβολής των δόσεων του νόμου Κατσέλη έως σήμερα, πραγματοποιείται είτε στο πλαίσιο προσωρινής διαταγής ή της τελικής ρύθμισης για χρονικό διάστημα τριών μηνών, δηλαδή για Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020.

Η νέα ρύθμιση της 30ής Μαρτίου 2020 αφορά:

• οι οφειλέτες που υπέβαλαν την αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας από την 1η Μαρτίου 2019 μέχρι σήμερα και έχουν κριθεί επιλέξιμες από την πλατφόρμα, με ταυτόχρονη αναστολή της διακράτησης της άλλης ακίνητης περιουσίας του «επιλέξιμου» οφειλέτη για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

οι υποψήφιοι φορείς έχουν υπαχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών κατά το Ν.4469 / 2017

οι οφειλέτες των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί

ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων το ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται στους ήδη πληγέντες

Η ανωτέρω ρύθμιση αναστολής της καταβολής των δόσεων του Νόμου Κατσέλη δεν αφορά δημόσιους υπαλλήλους, ανέργους και συνταξιούχους.

Για τους λόγους αυτούς, η εφαρμογή της παραπάνω αναστολής αφορά ένα μέρος των πολιτών που θα λάβουν την ειδική αποζημίωση των 800 Ευρώ και τη μείωση της ενοικίασης πρώτης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης (για τις επιχειρήσεις που πλήττονται).

Καλούνται οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή πρόκειται να προβούν σε σχετική ρύθμιση με πιστωτικά ιδρύματα να επικοινωνούν με το ΕΕΚΕ για να λάβουν σχετική καθοδήγηση στο τηλέφωνο 2108817730 ή στο email: info@eeke.gr