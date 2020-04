Πολιτική

Συρίγος: πιθανό να στείλει η Τουρκία ασθενείς με κορονοϊό στα νησιά

Θεωρώντας βέβαιη την εκ νέου ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Συρίγος εξέφρασε την ανησυχία του για ακόμη δύο πιθανά σενάρια...

Την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να στείλει η Τουρκία επίτηδες στα νησιά του Αιγαίου ασθενείς με κορονοϊό εξέφρασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος.

«Αυτό που μας ανησυχεί είναι μη τυχόν στείλουν επίτηδες άτομα που είναι φορείς του κορονοϊού για να μεταφέρον τον ιό σε κάποιος από τους καταυλισμούς στα νησιά του Αιγαίου» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον «Alpha». «Γι’ αυτό γίνεται απόλυτος διαχωρισμός όσων φθάνουν πλέον στα νησιά» πρόσθεσε ο ίδιος.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για ακόμη δύο πιθανά σενάρια:

«Ενώ έως τώρα όσοι έφθαναν στα νησιά, έφθαναν σε συγκεκριμένα 4-5 νησιά του ανατολικού Αιγαίου με βάρκες των 20-30 ατόμων, αναμένουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν παλιά παροπλισμένα σκάφη και να στείλουν 100, 200, 300 άτομα πίσω από τα μεγάλα νησιά - στο κεντρικό και δυτικό Αιγαίο, δηλαδή όπως έφθασαν στην Τζια. Το δεύτερο που περιμένουμε και προετοιμαζόμαστε είναι όταν θα φτιάξει ο καιρός και θα τελειώσει η ιστορία με τον κορπνοϊό, να υπάρξει πίεση στο νότιο τμήμα του Έβρου».

Πάντως, ο βουλευτής της ΝΔ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, όσον αφορά το ενδεχόμενο ενός «θερμού επεισοδίου». «Εκείνο που δεν θα δούμε μέχρι να τελειώσει ο κορονοϊός είναι ένα θερμό επεισόδιο. Εκτιμώ ότι αυτό θα το δούμε όταν τελειώσει η επιδημία του κορονοϊού».