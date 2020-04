Πολιτισμός

Οικία Παύλου Μελά: Αναστήλωση και διάσωση της από το ΥΕΘΑ (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ιστορική οικία του Μακεδονομάχου περιήλθε στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατόπιν δωρεάς της εγγονής του Παύλου Μελά.

Ο Δήμος Κηφισιάς, ο Δήμαρχος Γιώργος Θωμάκος και η τοπική κοινωνία, εκφράζουν τη μεγάλη ικανοποίηση τους, διότι η ιστορική οικία του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, επί της οδού Τατοίου, από όπου ξεκίνησε το 1904 ο ήρωας για τον Μακεδονικό Αγώνα, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατόπιν δωρεάς της εγγονής του Παύλου Μελά Ναταλίας Ιωαννίδου, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο.

"Η κοινή λαχτάρα και το όραμα όσων σκεφτόμαστε εθνικά, δείχνει επιτέλους να παίρνει «σάρκα και οστά». Το σπουδαιότερο ιστορικό μνημείο του Δήμου μας, ήδη αναστηλώνεται και πλέον διασώζεται με ταχύρρυθμες εργασίες.

Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε με συγκίνηση:

Την κα Ιωαννίδου για την ύψιστη προσφορά στο Έθνος, δωρεάς της οικίας. Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, μεταξύ άλλων και για την Τεχνική Έκθεση που τώρα υλοποιείται. Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό ε.α. Επίτιμο Αρχηγό Γ.Ε.Σ Αλκιβιάδη Στεφανή για την εργώδη και συστηματική προσπάθεια του που στέφθηκε με επιτυχία. Την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Δράμας «Κύκλωψ» για την ευγενική χορηγία του έργου.

Πλήθος φορείς, προσωπικότητες και απλοί πολίτες συνέβαλαν διαχρονικά στην ευαισθητοποίηση για τη διάσωση του μεγάλου μνημείου. Όλοι αισθανόμαστε δικαίωση και ενδεικτικά αναφέρουμε το Σωματείο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΚΗΣ ΖΕΖΑΣ – Σωματείο Φίλων Παύλου Μελά» και τον Σύλλογο Ευζώνων Προεδρικής Φρουράς «Ο ΕΥΖΩΝ»", τονίζει η δημοτική Αρχή.

Ο Δήμος Κηφισιάς δηλώνει ότι βρίσκεται στην διάθεση κάθε αρμοδίου κρατικού φορέα, για οποιαδήποτε συνδρομή μας τώρα, ή στο μέλλον, ως προς τον στόχο της ανάδειξης και αξιοποίησης του μνημείου. Στον κατάλληλο χρόνο θα υποβάλει αρμοδίως σχετικές προτάσεις.