Πολιτική

Τσίπρας: Ευρωομόλογο ακόμη και χωρίς τη Γερμανία

Μοναδική λύση απέναντι στην κρίση είναι ένα μεγάλο και προοδευτικό New Deal, υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ικανοποίηση για την υποστήριξη του ευρωομολόγου από τους Γερμανούς Σοσιαλδημοκράτες, εκφράζει με δήλωσή του στο Facebook ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ σε αυτήν την κίνηση «με ή χωρίς τη Γερμανία».

«Η δημόσια στήριξη του ευρωομολόγου από τον συμπρόεδρο του SPD στη Γερμανία, Νόρμπερτ Βάλτερ-Μπόργιανς, επιβεβαιώνει ότι σημαντικό μέρος και των σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων, μετά τους Πράσινους, πιέζουν για μία προοδευτική απάντηση στην κρίση που φέρνει η πανδημία του κορονοϊού», αναφέρει ο κ. Τσίπρας, υπενθυμίζοντας ότι «εδώ και χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει για αυτήν τη λύση απέναντι στις νεοφιλελεύθερες δυνάμεις της λιτότητας και της αδράνειας». «Η εμμονική επιμονή σε χρυσούς κανόνες και λιτότητα διαρκείας την επόμενη μέρα, δεν θα δώσει λύσεις ούτε στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα ούτε στις κοινωνίες της Ευρώπης. Θα δώσει όμως ώθηση στις ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις να εντείνουν την αποσύνθεσή της», υπογραμμίζει.

Συνεχίζοντας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί «τα κράτη-μέλη, που ορθώς συνυπέγραψαν την κοινή επιστολή ζητώντας ευρωομόλογο» να μην «αρκεστούν στην καταγραφή μίας διαφωνίας».

«Πρέπει να είναι έτοιμα να το επιβάλλουν. Είτε με τη Γερμανία, είτε χωρίς αυτήν. Είτε με τη μορφή του ευρωομολόγου, είτε με εναλλακτικές, όπως η έκδοση ενός μεγάλου ομολόγου του ESM, ο οποίος με τη σειρά του θα δημιουργήσει ανοιχτή γραμμή χρηματοδότησης προς τα κράτη-μέλη, χωρίς αιρεσιμότητες. Με μοναδικό προαπαιτούμενο η ρευστότητα αυτή να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση των κρίσεων στην υγεία και την οικονομία, με επίκεντρο τους ανθρώπους», τονίζει.

«Γιατί μοναδική λύση τελικά απέναντι στην επερχόμενη κρίση, δεν είναι ούτε ο ευρωσκεπτικισμός και ο εθνικός απομονωτισμός, ούτε η συνέχιση αποτυχημένων πολιτικών. Αλλά ένα μεγάλο και προοδευτικό ευρωπαϊκό Νew Deal», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.