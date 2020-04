Κοινωνία

Κορονοϊός: Θρίλερ με 30 ιστιοπλοϊκά

Αποκλεισμένοι στη θάλασσα είναι δεκάδες Έλληνες ναυτικοί. Ποια λύση προκρίνει το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Εγκλωβισμένοι στη θάλασσα παραμένουν περίπου 70-80 Έλληνες ναυτικοί, πληρώματα 30 νεότευκτων ιστιοπλοϊκών σκαφών. Απέπλευσαν αρχές Μαρτίου από τη δυτική Γαλλία και έπειτα από ταξίδι διάρκειας τριών εβδομάδων προσεγγίζουν σταδιακά τα τελευταία εικοσιτετράωρα τις ακτές της Αττικής. Καθώς όμως από τις 19 Μαρτίου απαγορεύεται ο κατάπλους σκαφών αναψυχής σε οποιοδήποτε ελληνικό λιμάνι λόγω κορωνοϊού, δεν έχει επιτραπεί στα πληρώματα των ιστιοπλοϊκών να δέσουν σε μαρίνα της Αττικής ή της Περιφέρειας, όπως μεταδίδει η “Καθημερινή”.

Για το θέμα έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και μία από τις λύσεις που εξετάζονταν μέχρι αργά χθες ήταν τα σκάφη να καταπλεύσουν στο Λαύριο και τα πληρώματά τους να παραμείνουν εκεί σε 14ήμερη καραντίνα.

Τα 30 ιστιοπλοϊκά κατασκευάστηκαν στο ναυπηγείο της γαλλικής εταιρείας Beneteau, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι La Rochelle, στον Ατλαντικό. Πρόκειται για ολοκαίνουργια σκάφη, που ανήκουν σε 4-5 μεγάλες εταιρείες ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής, οι περισσότερες με έδρα την Αττική. Οι επαγγελματίες ιστιοπλόοι, περίπου 70 τον αριθμό, ταξίδεψαν αεροπορικώς στα τέλη Φεβρουαρίου στη Γαλλία προκειμένου να μεταφέρουν πίσω στην Ελλάδα τα σκάφη ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν.

Απέπλευσαν σταδιακά από το ναυπηγείο το διάστημα μεταξύ 5 και 8 Μαρτίου και ύστερα από ταξίδι διάρκειας 20 ημερών προσέγγισαν τις ακτές της Αττικής. Την 23η Μαρτίου, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών (ΣΙΤΕΣΑΠ) ενημέρωσε με επιστολή του για το θέμα την ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας.

Επισήμανε ότι «τα σκάφη, λόγω των πολυήμερων πλόων, δεν έχουν επάρκεια νερού, τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων», καθώς και ότι «ορισμένα άτομα από τα πληρώματα υποφέρουν και από χρόνιες παθήσεις υγείας (που δεν τους αποτρέπει από την κυβέρνηση σκάφους) και αν δεν δοθούν προμήθειες σύντομα θα στερούνται και τη φαρμακευτή τους αγωγή».

Τη Δευτέρα, ένα από τα πρώτα ιστιοπλοϊκά σκάφη που έφτασαν ανοικτά των ακτών της Αττικής αγνόησε την απαγόρευση και τις εντολές των στελεχών του Λιμενικού και κατέπλευσε στη μαρίνα Αλίμου. Στο σκάφος επέβαιναν ο ιδιοκτήτης και δύο ακόμη άτομα, στα οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της απαγόρευσης κατάπλου.

Χθες, περίπου δέκα από τα 30 σκάφη παρέμεναν αγκυροβολημένα ανοικτά της μαρίνας Αλίμου, των ακτών της Βουλιαγμένης και του Σουνίου, ενώ κάποια άλλα είχαν ρίξει άγκυρα κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου.

«Σε όλο το ταξίδι βλέπαμε τα σύνορα των χωρών να κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Φτάσαμε στην Ελλάδα και πληροφορηθήκαμε ότι δεν μας επιτρέπεται να προσεγγίσουμε σε κανένα ελληνικό λιμάνι, καμία μαρίνα. Είμαστε ξυλάρμενοι στη θάλασσα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς νερό, χωρίς πετρέλαια. Ζητάμε να καταπλεύσουμε με ασφάλεια σε κάποιο λιμάνι και είμαστε διαθέσιμοι να υποβληθούμε σε ιατρικά τεστ και να παραμείνουμε σε καραντίνα, αλλά πάνω απ’ όλα να είμαστε ασφαλείς», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Facebook ο Γιώργος Μαλέας, κυβερνήτης ενός από τα ιστιοπλοϊκά σκάφη.

Αξιωματούχος του Υπουργείου Ναυτιλίας, που ρωτήθηκε σχετικά, δήλωσε ότι η απαγόρευση του κατάπλου αποφασίστηκε με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και πρόσθεσε ότι «σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ και την Πολιτική Προστασία αναζητούμε ελεγχόμενο χώρο, στον οποίο θα καταπλεύσουν με ασφάλεια τα σκάφη».

Μία από τις λύσεις που εξετάζονταν μέχρι αργά χθες ήταν τα σκάφη να δέσουν στις εγκαταστάσεις της Olympic Marine στο Λαύριο. Για τον λόγο αυτό μάλιστα, χθες, οι υπεύθυνοι της μαρίνας άδειασαν τον ένα λιμενοβραχίονα δημιουργώντας χώρο για τα 30 ιστιοπλοϊκά.