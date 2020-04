Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τσιόδρας: Μην εγκαταλείπετε τα ζώα συντροφιάς

Ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας καθησύχασε όσους έχουν θορυβηθεί από διάφορα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο.

Ειδική αναφορά για τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς έκανε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για τις εξελίξεις στην κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία κορονοϊού.

Όπως είπε, μέχρι σήμερα είχαν αναφερθεί οι περιπτώσεις μίας γάτας στο Βέλγιο και δύο σκύλων στο Χονγκ Κονγκ. Αναφέρθηκε επίσης σε μία μελέτη υπό δημοσίευση, σύμφωνα με την οποία οι γάτες μπορεί να μολυνθούν (με μάλλον ήπια συμπτωματολογία), όχι οι σκύλοι, τα γουρούνια, τα κοτόπουλα και οι πάπιες. Ακόμη και οι γάτες, όμως, τόνισε ο κ. Τσιόδρας δεν είχαν ποσότητα ικανή να μολύνει τον άνθρωπο. «Δεν πρέπει να ανησυχούν όσοι έχουν γάτες», τόνισε.

Ο κ. Τσιόδρας επεσήμανε πως τα εργαστηριακά πειράματα, στα οποία κατοικίδια εκτέθηκαν σε υψηλές ποσότητες του ιού μέσα στη μύτη τους, όπως έκαναν Κινέζοι, «με κανέναν τρόπο δεν αντιπροσωπεύει την αλληλεπίδραση ανθρώπων με ζώα συντροφιάς». «Ούτε είναι λόγος να τα εγκαταλείπουν όπως ακούγεται ολοένα και περισσότερο», συμπλήρωσε, δεδομένου ότι δεν προκύπτει να έχουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση και διασπορά της νόσου σε ανθρώπους.