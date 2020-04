Κόσμος

Βρετανία – Κορονοϊός: Νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων σε μία ημέρα

Ραγδαία η εξάπλωση του COVID-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Νέος μεγαλύτερος αριθμός θανάτων από τον κορονοϊό που έχει καταγραφεί σε μία μέρα σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο στη Βρετανία (μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ασθενών που κατέληξαν στους 3.605, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας.

Οι άνθρωποι που κατέληξαν τις τελευταίες ώρες ανέρχονται σε 684 (ενώ ο πιο πρόσφατος αριθμός ρεκόρ ήταν οι 586 αυτή την εβδομάδα). Αυξημένος είναι και ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού, στους 38.168 (αυξημένος κατά περισσότερο από 4.000 σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο).

Στην Ουαλία οι νέοι θάνατοι που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο από κορονοϊό ήταν 24 (συνολικά 141) και στη Σκωτία 46 (συνολικά 172).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της βρετανικής κυβέρνησης, χθες διανεμήθηκαν σε 281 νοσοκομεία του NHS της Αγγλίας περισσότερα από 26,7 εκατομμύρια τεμάχια προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού (ποδιές, μάσκες και γάντια) για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.