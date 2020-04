Κόσμος

Ιταλία - Κορονοϊός: 766 νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Μέχρι και τον ερχόμενο μήνα, τουλάχιστον, εκτιμούν οι Αρχές πως θα ισχύσουν τα περιοριστικά μέτρα.

Μικρό περιορισμό σημειώνει ο ρυθμός μετάδοσης του COVID-19 στην Ιταλία, όπου το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχασαν την ζωή τους 766 ασθενείς και καταγράφηκαν 4.585 νέα κρούσματα. 1.480 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στη γειτονική μας χώρα ανέρχεται σε 119.827. Οι νεκροί έφτασαν τους 14.681, ενώ 19.758 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

4.068 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 28.741 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 52.579 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 47.520 και οι νεκροί 8.311 . Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 15.932 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 1. 902. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 10.464, με 572 νεκρούς.

Οι ιταλικές Αρχές κατέστησαν σαφές, σήμερα, ότι είναι πολύ πιθανό, τα περιοριστικά αυτά μέτρα να ισχύσουν μέχρι και τις αρχές Μαΐου, και ότι όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία εξάπλωσης, ή υποχώρησης της επιδημίας.