Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέο πειραματικό φάρμακο δίνει ελπίδες

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό Σωτήρης Τσίοδρας.

Στα ενθαρρυντικά αποτελέσματα ενός νέου πειραματικού φαρμάκου κατά του νέου ιού αναφέρθηκε κατά τη σημερινή ενημέρωση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον τον κορονοϊό καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά το συγκεκριμένο φάρμακο φέρνει ελπίδες για την καταπολέμηση του κορoνοϊού και το χαρακτήρισε πολύ πιο αποτελεσματικό από όλα τα φάρμακα που υπάρχουν διαθέσιμα ως σήμερα, ενάντια στη νόσο, που προκαλεί ο κορoνοϊός. Όπως είπε η Ακαδημία επιστημών της Κίνας φαίνεται να σημειώνει σημαντική πρόοδο.

Έκκληση για προσοχή στις ανακοινώσεις

Ο Σωτήρης Τσιόδρας έσπευσε ωστόσο να σημειώσει πως θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, αναφορικά με όσα ανακοινώνονται για θεραπείες, φάρμακα και εμβόλια ενάντια στον κοροναϊό.

Η πανδημία και οι πιεστικές συνθήκες για έγκυρη πληροφόρηση επιβάλει αυξημένη επαγρύπνηση από την επιστημονική κοινότητα, τόνισε.

Όπως είπε, η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικά καταρτισμένες επιστημονικές ομάδες που συμμετέχουν στις έρευνες για την αντιμετώπιση του κορονoϊού.

Ωστόσο, κάλεσε συναδέλφους και άλλους επιστήμονες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε δημόσιες ανακοινώσεις για νέες προτάσεις και θεραπείες της νόσου.

Όπως διευκρίνισε ο Εμμανουήλ Δερμιτζάκης, Καθηγητής Γενετικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Δ/ντής Κέντρου Γονιδιώματος Health 2030, και Πρόεδρος Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας απέστειλε στον Σωτήρη Τσιόδρα σχετική επιστολή για το θέμα αυτό της έγκυρης πληροφόρησης για νέα φάρμακα και φαρμακευτικές αγωγές αναφορικά με τον κορονoϊό.