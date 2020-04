Υγεία - Περιβάλλον

Η Μίνα Γκάγκα στον ΑΝΤ1 για τους εκατοντάδες ασθενείς με κορονοϊό στο “Σωτηρία” (βίντεο)

Η Δ/ντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου μιλά για τα συμπτώματα, τις δυσκολίες στην αναπνοή όσων νοσούν και την "σωτηρία" μέσω διασωλήνωσης.