Ερντογάν: Απόσταση 3 βημάτων… αλλιώς πρόστιμο

Σε καραντίνα περισσότερες από 30 πόλεις στην Τουρκία. Απαγόρευση εξόδου από το σπίτι σε όλους τους νέους.

Σε νέο διάγγελμα προς το τουρκικό έθνος, ο Πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξήγγειλε νέα αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι αρχής γενομένης από απόψε τα μεσάνυχτα, απαγορεύεται για 15 ημέρες σε πρώτη φάση, η έξοδος και η είσοδος σε 30 μητροπολιτικές πόλεις της Τουρκίας και την πόλη Ζόγκουλνταγ (Μαύρη Θάλασσα) όπου το ποσοστό πνευμονικών παθήσεων είναι υψηλό. Η απαγόρευση αυτή μπορεί να παραταθεί μετά το δεκαπενθήμερο, είπε.

Όλοι όσοι εργάζονται σε υπαίθριες αγορές πρέπει να φορούν μάσκες. Επίσης πρέπει να τηρείται απόσταση 3 βημάτων μεταξύ των ανθρώπων όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού, αλλιώς θα πληρώνουν πρόστιμο.

Ανακοίνωσε, εξάλλου, ότι απαγορεύεται η έξοδος από το σπίτι όσων είναι κάτω από 20 χρονών. Ήδη έχει απαγορευτεί η έξοδος από το σπίτι για τους άνω των 65, υπενθύμισε ο Πρόεδρος Ερντογάν.

Εξήρε το υγειονομικό σύστημα της χώρας του και ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία απέφυγε τα χειρότερα αντιδρώντας νωρίς στην κρίση. «Η Τουρκία καθυστέρησε την είσοδο στη χώρα μας της νόσου λαμβάνοντας έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα. Η χώρα μας βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με άλλες χώρες αν συγκρίνουμε τον πληθυσμό. Έχουμε συνολικό αριθμό ασθενών 20.921, 425 θανάτους και 484 ασθενείς αποθεραπεύτηκαν», είπε.