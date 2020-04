Κοινωνία

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδας μιλά για όλους και για όλα: τον κορονοϊό, τις λειτουργίες χωρίς πιστούς, τις παραφωνίες ορισμένων Ιεραρχών και την διαφορετική φετινή Ανάσταση.