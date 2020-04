Υγεία - Περιβάλλον

Ο Χρήστος Ροϊλός στον ΑΝΤ1 για όσα είπε ο Τσιόδρας στους “εθελοντές” γιατρούς του “Αγία Βαρβάρα” (βίντεο)

Ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ μιλά για το δύσκολο έργο στο θεραπευτήριο αποκλειστικά για ασθενείς με κορονοϊό, αλλά και την κατάσταση στις δομές υγείας των νησιών.