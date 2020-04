Κοινωνία

Δραματικές ιστορίες πίσω από κάθε θύμα κορονοϊού στην Ελλάδα (βίντεο)

Τι λένε φίλοι του πολύτεκνου γυμναστή που «έσβησε» προ ημερών. Μετά τον θάνατο του εργαζόμενου στο Νοσοκομείο Καστοριάς, πέθανε και η μητέρα του από κορονοϊό.