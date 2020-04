Κόσμος

Έλληνας ιερέας στην Νέα Υόρκη: τραγωδία με νεκρούς και στην ομογένεια από τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο π. Νικηφόρος Φακίνος μιλά για τους φίλους του Έλληνες που πέθαναν από την επιδημία, τις λειτουργίες δίχως πιστούς και την στάση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής