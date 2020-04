Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πάνω από 57000 νεκροί παγκοσμίως από την πανδημία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πόσοι άνθρωποι πέθαναν μέσα σε 24 ώρες και πόσα ήταν τα νέα κρούσματα. Ποιες χώρες κατέγραψαν τους περισσότερους θανάτους μέσα σε μια ημέρα.

Σε τουλάχιστον 57.474 ανέρχονται οι νεκροί σε όλον τον κόσμο από την πανδημία του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Μέχρι τις 22.00 (ώρα Ελλάδας) τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονταν στο 1.082.470. Ο αριθμός αυτός δεν αντιπροσωπεύει παρά μόνο ένα κλάσμα των πραγματικών, αφού σε πολλές χώρες γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις μόνο σε εκείνους τους ανθρώπους που χρειάζονται νοσηλεία.

Περίπου το ένα πέμπτο των ανθρώπων που είχαν προσβληθεί από τον ιό, συνολικά 205.400, έχουν πλέον θεραπευτεί.

Από χθες μέχρι σήμερα καταγράφηκαν 82.440 νέα κρούσματα και 5.757 θάνατοι.

Οι χώρες που ανέφεραν τους περισσότερους θανάτους μέσα σε 24 ώρες είναι η Γαλλία με 1.120 (υψηλότερος απολογισμός επειδή συμπεριλήφθηκαν και οι θάνατοι σε οίκους ευγηρίας) οι ΗΠΑ (1.092) και η Ισπανία (932).

Η Ιταλία, όπου ο πρώτος θάνατος σημειώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, μετρά 14.681 θανάτους σε σύνολο 119.827 κρουσμάτων. 19.758 άνθρωποι έχουν αποθεραπευτεί.

Μετά την Ιταλία, οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η Ισπανία με 10.935 θανάτους σε 117.710 κρούσματα, οι ΗΠΑ με 6.699 θανάτους (σε σύνολο 261.438 κρουσμάτων), η Γαλλία με 6.507 θανάτους (83.165 κρούσματα) και η Βρετανία με 3.605 θανάτους (38.168 κρούσματα).

Η Κίνα (εκτός του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο) έχει 81.620 κρούσματα (31 νέα από χθες μέχρι σήμερα) και 3.322 θανάτους (4 νέοι). Όμως ταυτόχρονα, 76.571 άνθρωποι ιάθηκαν.

Από χθες μέχρι σήμερα, η Λιβύη, το Κιργιστάν, οι Νήσοι Βόρειες Μαριάνες και η Λετονία προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των χωρών όπου έχει σημειωθεί τουλάχιστον ένας θάνατος.

Στην Ευρώπη, οι νεκροί είναι 41.985 σε σύνολο 587.386 κρουσμάτων, στις ΗΠΑ και τον Καναδά μαζί 6.865 (σύνολο κρουσμάτων 273.199), στην Ασία 4.082 (114.493 κρούσματα), στη Μέση Ανατολή 3.451 (67.739 κρούσματα), στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική 735 (25.839 κρούσματα), στην Αφρική 323 (7.592 κρούσματα) και στην Ωκεανία 33 (6.228 κρούσματα).?

?