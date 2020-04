Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ημερήσιο ρεκόρ θανάτων στην Ελλάδα

Αυξήθηκε κι άλλο τις τελευταίες ώρες ο αριθμός των θυμάτων στη χώρα μας. Πόσοι βγήκαν νικητές από τις ΜΕΘ.

Μεγαλώνει διαρκώς η λίστα των θυμάτων του κορονοϊού στην Ελλάδα. Τις τελευταίες ώρες κατέληξαν άλλοι τέσσερις άνθρωποι, δύο άνδρες και δύο γυναίκες ς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 63. Έξι θανάτους το τελευταίο 24ωρο είχε ανακοινώσει, νωρίτερα το απόγευμα, ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα 4 νέα θύματα, πρόκειται για έναν 68χρονο που ήταν διασωληνωμένος σε ΜΕΘ του Νοσοκομείου “Αττικόν”, μία 85χρονη από τη Δαμασκηνιά που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Κοζάνης επί δέκα ημέρες, μία 89χρονη στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας και έναν 44χρονο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Πρέπει να σημειωθεί πως ο 44χρονος νοσηλευόταν με βαρύ υποκείμενο νόσημα στην αιματολογική κλινική για άλλον λόγο και βρέθηκε θετικός στον ιό. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ήταν σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από την ιχνηλάτηση των επαφών του, βρέθηκε θετική στον COVID-19 και η σύζυγός του.

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας, είχε ανακοινώσει πως ο απολογισμός των θυμάτων ήταν 59 (49 άνδρες και 10 γυναίκες), με μέσο όρο ηλικίας τα 71 έτη.

Το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας επιβεβαιώθηκαν 99 κρούσματα και το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα μας ανέρχεται πλέον στα 1.613, όπως ανακοίνωσε ο κ.Τσιόδρας. Στα συνολικά κρούσματα περιλαμβάνονται και τα 119 που έχουν καταγραφεί στο πλοίο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, που βρίσκεται σε καραντίνα στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το απόγευμα της Παρασκευής, 92 ασθενείς (69 άνδρες και 23 γυναίκες) ήταν διασωληνωμένοι, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 66 έτη.

Ένδεκα ασθενείς κατάφεραν να βγουν από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας το τελευταίο 24ωρο.

Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί 22.337 εργαστηριακοί έλεγχοι δειγμάτων για τον νέο κορονοϊό.

Αναφερόμενος σε στοιχεία για την πανδημία, ο κ. Τσιόδρας είπε πως παγκοσμίως έχουν καταγραφεί 1.040.000 κρούσματα και 55.188 θάνατοι, ενώ 222.000 άνθρωποι που προσβλήθηκαν έχουν πλέον αναρρώσει.

Ειδικότερα, οι ΗΠΑ μετρούν 245.000 κρούσματα και 6.098 νεκρούς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν επιβεβαιωθεί 441.000 κρούσματα και 32.895 νεκροί. Ειδική αναφορά έκανε στη γειτονική μας Ιταλία, όπου τα θύματα του COVID-19 ανέρχονται σε 13.917, στέλνοντας το μήνυμα «Θα ξαναγεννηθούμε όλοι μαζί, μέσα από αυτήν την επώδυνη εμπειρία».

Όπως είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας, σε συνεργασία με ιατρό λοιμωξιολόγο της Επιτροπής και την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εργασίας, συζητήθηκαν σήμερα και εγκρίθηκαν κριτήρια που αφορούν την υπαγωγή ατόμων με ειδικά προβλήματα υγείας, όπως σοβαρή ανοσοκαταστολή, στις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Επίσης, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων μετέβη στο Γηροκομείο Αθηνών, προκειμένου να προσφερθεί προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος σε όσους διαμένουν εκεί. Δόθηκαν οδηγίες και έγινε εκπαίδευση προσωπικού, ενώ διανεμήθηκε υγειονομικό υλικό.

Ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας έκανε επίσης ειδική αναφορά στα ζώα συντροφιάς, καθησυχάζοντας τους ιδιοκτήτες πως δεν πρέπει να ανησυχούν, αφού δεν προκύπτει να έχουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση και διασπορά της νόσου σε ανθρώπους.

Ανέφερε πως υπάρχει πρόοδος στην έρευνα για την ανακάλυψη νέου πειραματικού φαρμάκου έναντι του κορονοϊού για την καταπολέμηση και πρόληψη λοιμώξεως στον άνθρωπο. Τόνισε πως χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση και προσοχή σε όσους κάνουν δημόσιες ανακοινώσεις.

Τέλος, ευχαρίστησε θερμά το προσωπικό του ΕΚΑΒ και τους γιατρούς των ΜΕΘ για την ανεκτίμητη προσφοράς τους σε αυτήν την κρίση.