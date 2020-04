Ζώδια

Μηνιαίες προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Αισιόδοξες ειδήσεις - Η Αφροδίτη στους Διδύμους είναι και «ταξιδιάρα» και επικοινωνιακή και κυρίως δεν της αρέσει να δεσμεύεται. Μήνας με περιορισμούς ο Απρίλιος, που απαιτεί ψυχραιμία.

Στην καρδιά της άνοιξης και τίποτα δε μας τη θυμίζει είναι ο τίτλος αυτού του μήνα που αυτό που ευχόμαστε όλοι είναι να τον διαγράψουμε και να πάμε στον επόμενο…Όμως επειδή αυτό πρακτικά δε γίνεται, θα τον περάσουμε όσο πιο ψύχραιμα μπορούμε αφού έρχεται με περισσότερες απαγορεύσεις και αυτό λόγω του Άρη που ήδη από τα τέλη Μαρτίου πέρασε στον Υδροχόο για να συναντήσει εκεί τον Κρόνο αλλά και να αναμετρηθεί με τον Ουρανό! Δύσκολα δηλαδή θα μπορέσει να δείξει τα δόντια του όσο άνετα το έκανε από τον Αιγόκερω που με έναν τρόπο «οι υποχρεώσεις» γινόντουσαν αποδεκτές έστω και αν έψαχναν τρόπο να διαφύγουν αυτοί που δεν μπαίνουν τόσο εύκολα σε καλούπια…Μία παρόμοια κατάσταση και τώρα αφού ο Άρης στον Υδροχόο είναι μεν αυτόνομος και επαναστάτης αλλά δε θα μπορέσει να ικανοποιήσει αυτή την ανεξαρτησία και τα δεσμά του εγκλεισμού του έρχονται δυσβάστακτα ακόμα και αν καταλαβαίνει ότι εξυπηρετούν το κοινό καλό.

Δύσκολα τα πράγματα και για την Αφροδίτη από τους Διδύμους που είναι και ταξιδιάρα και επικοινωνιακή και κυρίως δεν της αρέσει να δεσμεύεται…Ταξίδια τέλος, επικοινωνία εξ’ αποστάσεως και δεσμεύσεις στο έπακρο αφού η καραντίνα δεν αφήνει χώρο για έρωτες εφήμερους και περαστικούς. Ενώ από τον Ταύρο προσπαθούσε να νιώσει ασφάλεια και έτσι ήταν δεκτική στους περιορισμούς τώρα θα δεχτεί ένα εμπάργκο που μόνο τις ευεργεσίες της δε θα μπορέσει να διαθέσει και μάλιστα με αυτή την Αφροδίτη ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού γίνεται και με μεγαλύτερη ευκολία…

Έτσι λοιπόν, επειδή φέτος αποφάσισε να εγκατασταθεί για 4 μήνες στους Διδύμους που αυτό σημαίνει ότι θα γίνει και ανάδρομη, καθόλου δεν αποκλείεται να δούμε και ένα δεύτερο γύρο εγκλεισμού στην παραμονή της σε αυτό το ζώδιο ψάχνοντας απεγνωσμένα να ικανοποιήσει την ανάγκη της για γυροβολιές που όμως μεταδίδουν εύκολα τον ιό.

Τα καλά νέα του μήνα είναι ότι οι μέρες κοντά στο Πάσχα έχουν μία χαλαρότητα και κάπως πιο αισιόδοξες ειδήσεις χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε απολύτως ελεύθεροι στις μετακινήσεις μας, αλλά ίσως έχουμε κάποια περισσότερη ελευθερία.

Τα φεγγάρια του Απριλίου

Μία Πανσέληνος δύσκολη στο Ζυγό που έρχεται για μία ακόμα φορά να τσεκάρει τις σχέσεις μας, που ομολογουμένως έχουμε δει ότι δεν έχουν τις αναμενόμενες προσδοκίες ή τις βάσεις για να στηριχτούμε… Στις 8 Απριλίου λοιπόν πραγματοποιείται και σκοπό έχει να μας δείξει τις διαφορές και αυτά που μας χωρίζουν αλλά όχι αυτά που μας ενώνουν… Η συνταγή γνωστή, ό,τι δε λύνεται κόβεται!

Μία Νέα Σελήνη αμέσως μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα στις 23 Απριλίου στον Ταύρο έρχεται να μας δείξει ότι τίποτα δε γίνεται χωρίς κόπο που ενδεχομένως και να πάει χαμένος γιατί προστίθενται νέα δεδομένα τα οποία δεν έχουμε συνυπολογίσει στην όλη μας προσπάθεια. Το καλό είναι ότι υπάρχει και μία σταθερότητα, αφού η προσπάθεια συνεχίζεται και μας δίνει ελπίδα, όμως χρειάζεται να προσπαθήσουμε και άλλο.

Οι μηνιαίες προβλέψεις για τον Απρίλιο

ΚΡΙΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΑ: Δεν σταματάτε να σκέφτεστε την «εικόνα» σας και το πως σας αντιμετωπίζει ο στενός σας κύκλος ενώ φαίνεται να δίνετε σημασία στις κινήσεις τους ως να περιμένετε ανταλλάγματα…Ερωτικά, ο Ερμής σας εφοδιάζει με επιχειρήματα και καταφέρνετε να δώσετε μία μάχη που θα την κερδίσετε αλλά δε θα πάρετε το ανάλογο αποτέλεσμα. Αφήστε που εσάς οι περιορισμοί στην κυκλοφορία σας ενοχλούν όλο και περισσότερο..(η συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Κριού εδώ)

ΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΑ: Τα νέα δεδομένα στην εργασία είναι αυτά που σας κουράζουν και γενικά έχετε μία μεγάλη κούραση ενδεχομένως γιατί δεν έχετε σταματήσει να εργάζεστε και ίσως έχετε φορτωθεί και με περισσότερες ευθύνες που σας στερούν την ηρεμία σας.Ερωτικά, ο μήνας έχει για εσάς περισσότερη συναισθηματική ασφάλεια που ίσως είναι προϊόν της ανάγκης σας να το δείτε έτσι και να μην υπάρχει πραγματικά... (η πρόβλεψη του μήνα για τον Ταύρο εδώ)

ΔΙΔΥΜΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΑ: Είστε από τους ευνοημένους του μήνα αφού για κάποιο λόγο ζορίζεστε λιγότερο οικονομικά. Ακόμη όμως και αν αυτό συμβαίνει γιατί έχετε μεταφέρει τις υποχρεώσεις σας για αργότερα εσείς αυτό το μήνα είστε πιο ξέγνοιαστοι και αυτό θα σας ανακουφίσει! Η Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο σας ανοίγει την όρεξη για έρωτα όμως αυτός θα ικανοποιηθεί με τους κανόνες απαγόρευσης, δηλαδή αντιφατικά ή διαδικτυακά... (η συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις των Διδύμων εδώ)

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΑ: Ένας μήνας που σας αποπροσανατολίζει στα επαγγελματικά σας και σας αγχώνει γιατί νιώθετε ότι έχετε συσσωρευμένη δημιουργικότητα την οποία δεν μπορείτε να την εκτονώσετε με κανέναν τρόπο! Ερωτικά υπάρχει λιγότερη ένταση δείγμα όμως ότι υπάρχει και λιγότερο ενδιαφέρον. Και όπου δεν υπάρχει ενδιαφέρον που να σας εξιτάρει βάζετε και ένα τέρμα για κάτι πιο ουσιαστικό… (η πρόβλεψη του μήνα για τον Καρκίνο εδώ)

ΛΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΑ: Η αλήθεια είναι ότι πιέζεστε και μάλιστα ότι νιώθετε τα σχέδιά σας να απομακρύνονται μία και καλή και από την άλλη νιώθετε ότι έχετε δημιουργήσει δεσμεύσεις που δεν μπορείτε να αποποιηθείτε. Ερωτικά, αυτόν το μήνα υπάρχουν εντάσεις στην επικοινωνία οι οποίες δημιουργούν και αποστάσεις οι οποίες είναι ορατές και από τις δύο πλευρές.Οικονομικά κάνετε πολύ αισιόδοξους υπολογισμούς που θα αποδειχθούν λανθασμένοι...(η συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Λέοντα εδώ)

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΑ: Γενικότερα έχετε φοβηθεί παραπάνω από όσο θα άξιζε για τα οικονομικά σας και αυτό είναι δείγμα ότι δεν μπορείτε να νιώσετε ασφαλείς και κυρίως να είστε ήρεμοι και αποφασιστικοί. Ερωτικά σας αρέσει να σας αναζητούν αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα το βρείτε σε μεγάλες δόσεις αυτό το μήνα…Προσέξτε τα επαγγελματικά σας γιατί έχουν μία ασάφεια ή υπάρχουν δύο προτάσεις και εσείς θα πρέπει να διαλέξετε σωστά... (η πρόβλεψη του μήνα για τον Παρθένο εδώ)

ΖΥΓΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΑ: Ομολογουμένως είστε στο στόχαστρο και η Πανσέληνος στο δικό σας ζώδιο στις 8 του μήνα σας κάνει πιο εγωιστές και κυρίως να θέλετε να προβάλετε τον εαυτό σας αλλά και τις επιθυμίες σας. Προσοχή στις έντονες αντιπαραθέσεις με την οικογένειά σας. Ερωτικά, έχετε πιο έντονη την ανάγκη για ελευθερία αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα γίνει μέσα σε πλαίσια που εσείς δεν μπορείτε να ακολουθήσετε.. (η συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Ζυγού εδώ)

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΑ:Είστε και εσείς που νιώθετε έντονες τις δονήσεις του Κρόνου από τον Υδροχόο ειδικά αν ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου και καταλαβαίνετε ότι αναλαμβάνετε περισσότερες οικογενειακές ευθύνες κάτι που όμως το κάνετε με βαριά καρδιά. Ερωτικά υπάρχουν ασάφειες και είναι και αυτό που σας αποδυναμώνει ή σας απογοητεύει τελικά γιατί δεν βρίσκετε μία σταθερή βάση για να κινηθείτε... (η πρόβλεψη του μήνα για τον Σκορπιό εδώ)

ΤΟΞΟΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΑ: Θεωρητικά είναι ένας μήνας για εσάς πολύ ανάλαφρος και πολύ ερωτικός και μάλιστα με ευκαιρίες στον έρωτα! Πρακτικά είναι ένας μήνας που όλα αυτά θα σας καταπιέσουν αφού αυτή σας η ανάγκη δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ή τουλάχιστον γίνεται τόσο περιορισμένα, και εσείς μένετε με την όρεξη… Προσέξτε αντιπαραθέσεις με φίλους γιατί αυτοί θα πληρώσουν για κάτι, για το οποίο δεν φταίνε… (η συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Τοξότη εδώ)

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΑ: Επαγγελματικές φουρτούνες έχει αυτός ο μήνας και εσείς πιστεύετε ότι βιώνετε και εδώ ένα είδος εγκλωβισμού γιατί οι κινήσεις σας είναι τόσο μετρημένες όσο και οι επιλογές σας. Βασικά, πιστεύετε ότι συναινείτε σε κάτι από ανάγκη και αυτό δεν το αντέχετε. Ερωτικά,ο μήνας έχει περισσότερη σταθερότητα και αυτή η παρατεταμένη συγκατοίκηση, σας δείχνει ότι μπορείτε να μοιραστείτε και περισσότερα πράγματα...(η πρόβλεψη του μήνα για τον Αιγόκερω εδώ)

ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΑ: Με την Κρόνο αγκαλιά θα πορευτείτε και έστω και αν κάνει μία δοκιμαστική βόλτα από το δικό σας ζώδιο (για να έρθει στο τέλος του χρόνου και να μείνει) νιώθετε ότι σας πιέζει, αλλά δεν είστε οι μόνοι… Ερωτικά, υπάρχουν ευκαιρίες ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες τις οποίες θα αξιοποιήσετε κυρίως διαδικτυακά και μάλιστα αυτή η επικοινωνία σας γίνεται συνήθεια… (η συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Υδροχόου εδώ)

ΙΧΘΥΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΗΝΑ: Θέλετε να ξέρετε που βαδίζετε και τι τελικά σας ανήκει σε αυτή τη φάση της ζωής σας και κυρίως αυτό το μήνα κάτι που όμως θα σας δυσκολέψει να το ανακαλύψετε. Κοντά στην Πανσέληνο νιώθετε ότι χρειάζεται να επιλέξετε τι θα πληρώσετε και τι όχι, αλλά με άγνωστο τι θα γίνει με τα υπόλοιπα. Ερωτικά, υπάρχει φυσικά μία απόσταση έστω και νοητή αφού πιστεύετε ότι ακόμα και αν μοιράζεστε τον ίδιο χώρο είστε απλώς συγκάτοικοι....(η πρόβλεψη του μήνα για τους Ιχθύς εδώ)