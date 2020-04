Κόσμος

Κορονοϊός: σχεδόν 1500 νεκροί σε μία ημέρα στις ΗΠΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ξεπέρασαν τους 7.400 οι νεκροί στις ΗΠΑ. Μάχη ενάντια στον χρόνο δίνει η Νέα Υόρκη. Αντικρουόμενα μηνύματα για τις μάσκες...

Σχεδόν 1.500 νέοι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού καταγράφηκαν μέσα σε μια μέρα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, στον χειρότερο απολογισμό που έχει καταγραφεί σε 24 ώρες σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο μέχρι σήμερα.

Με 1.480 θανάτους να καταμετρώνται από τις 20:30 της Πέμπτης ως την ίδια ώρα χθες Παρασκευή, σύμφωνα με τα δεδομένα του πανεπιστημίου που ανανεώνονται συνεχώς, ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας στις ΗΠΑ έχει πλέον ανέλθει σε 7.406.

Δύο από τις περιοχές των ΗΠΑ που θεωρούνται επίκεντρα της επιδημίας του κορονοϊού στη χώρα κατέγραψαν χθες Παρασκευή τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των νεκρών, την ώρα που ο Λευκός Οίκος έστελνε αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με το αν είναι απαραίτητο οι Αμερικάνοι να φορούν μάσκα όταν βγαίνουν από το σπίτι τους.

Η μεγάλη αύξηση των νεκρών στη Νέα Υόρκη και τη Νέα Ορλεάνη αποδεικνύει ότι ακόμη και τα νοσοκομεία των πιο πλούσιων, αστικών περιοχών των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να καταρρέουν μπροστά στο κύμα των μολύνσεων από την covid-19. Κυβερνήτες, δήμαρχοι και γιατροί εκφράζουν εδώ και εβδομάδες τις ανησυχίες τους για τις ελλείψεις προστατευτικού εξοπλισμού για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως και αναπνευστήρων αλλά και άλλων ιατρικών εφοδίων. Με το στρατηγικό απόθεμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να έχει σχεδόν εξαντληθεί, οι πολιτείες των ΗΠΑ αναγκάζονται ουσιαστικά να ανταγωνίζονται η μία την άλλη στην ελεύθερη αγορά για ζωτικής σημασίας ιατρικό εξοπλισμό. Οι πόλεις προσπαθούν επίσης να αυξήσουν τη χωρητικότητα των νοσοκομείων τους και να στρατολογήσουν νέο ιατρικό προσωπικό, κυρίως μεταξύ των συνταξιούχων, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις επικείμενες ελλείψεις κλινών και προσωπικού.

Η Νέα Υόρκη, επίκεντρο της επιδημίας covid-19 στις ΗΠΑ, έχει λίγες ημέρες στη διάθεσή της για να προετοιμαστεί για το χειρότερο ξέσπασμα της ασθένειας, προειδοποίησε ο δήμαρχός της Μπιλ ντε Μπλάζιο. Στην πόλη έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 56.289 κρούσματα του κορονοϊού και 1.876 θάνατοι. Η Νέα Υόρκη βρίσκεται σε μια «μάχη ενάντια στον χρόνο», τόνισε ο ντε Μπλάζιο στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων χθες Παρασκευή, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να κινητοποιήσει τον αμερικανικό στρατό. «Αντιμετωπίζουμε έναν εχθρό που σκοτώνει χιλιάδες Αμερικανούς και πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι που δεν χρειάζεται», επεσήμανε. «Δεν μπορεί κανείς να λέει ότι κάθε πολιτεία, κάθε πόλη πρέπει να τα βγάλει πέρα μόνη της. Δεν είναι αυτό η Αμερική», κατήγγειλε.

Αντικρουόμενα μηνύματα

Στο μεταξύ οι Αμερικάνοι, η πλειονότητα των οποίων ζει σε περιοχές που έχουν τεθεί σε καραντίνα, λαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με την ανάγκη να φορούν μάσκα όταν βγαίνουν από το σπίτι τους.

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Λοιμωδών Νόσων και μέλος του πυρήνα αντιμετώπισης της κρίσης της covid-19 που έχει συστήσει ο Λευκός Οίκος, ο Άντονι Φάουτσι, έκανε λόγο χθες για στοιχεία που δείχνουν ότι «ο ιός μπορεί στην πραγματικότητα να μεταδοθεί και όταν οι άνθρωποι απλώς μιλάνε και όχι μόνο όταν φτερνίζονται ή βήχουν». Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι προς το παρόν πιο συγκρατημένος στο θέμα αυτό.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες από τον Λευκό Οίκο ότι οι ομοσπονδιακές υγειονομικές αρχές συστήνουν πλέον στους πολίτες να καλύπτουν το πρόσωπό τους όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού.

Την ίδια ώρα όμως υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα εντελώς προαιρετικό μέτρο, και πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν θα το ακολουθήσει. «Με τις μάσκες, θα είναι πραγματικά προαιρετικό. Μπορείτε να το κάνετε, δεν είναι υποχρεωτικό. Εγώ επιλέγω να μην το κάνω», δήλωσε ο Τραμπ.

Στο άλλο επίκεντρο της επιδημίας στις ΗΠΑ, στη Λουιζιάνα, οι τοπικές αρχές κατέγραψαν μεγάλη αύξηση των θανάτων κατά 20% την Παρασκευή, τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση για την πολιτεία μέχρι στιγμής, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών λόγω της επιδημίας να φτάνει τους 370.

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζον Μπελ Έντουαρντς κάλεσε τους πολίτες να τηρήσουν την καραντίνα και να παραμείνουν στα σπίτια τους καθώς ο αριθμός των μολύνσεων στην πολιτεία ξεπέρασε τους 10.000. «Προς όσους δεν παίρνετε στα σοβαρά την κρίση, σας ζητώ να κάνετε καλύτερη δουλειά», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πολεμικό πλοίο

Τη Δευτέρα έφτασε στο Μανχάταν το πολεμικό πλοίο- νοσοκομείο USNS Comfort και έχει αρχίσει να δέχεται τους πρώτους ασθενείς του, όμως θα παραμείνει προστατευμένο από την επιδημία, σύμφωνα με τον ιατρικό του υπεύθυνο, τον πλοίαρχο Πάτρικ Άμερσμπαχ. Το πλοίο μπορεί να δεχθεί έως και 1.000 ασθενείς, όμως δεν πρόκειται να αναλάβει κανέναν που έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό. Μέχρι χθες το βράδυ 21 ασθενείς είχαν μεταφερθεί σε αυτό. «Θεωρούμε ότι το USNS Comfort βρίσκεται σε μια φούσκα», εξήγησε ο Άμερσμπαχ, επισημαίνοντας ότι τα μέλη του πληρώματος δεν μπορούν να βγουν στη στεριά.

Οι ασθενείς φτάνουν απευθείας από τα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης και υποβάλλονται σε τεστ προκειμένου να είναι βέβαιο ότι δεν έχουν μολυνθεί από την covid-19 προτού γίνουν δεκτοί στο πλοίο. Προς το παρόν δεν επιτρέπεται στους συγγενείς των ασθενών η πρόσβαση στο πλοίο. «Έχουμε αρχίσει να δημιουργούμε» ένα πρωτόκολλο ώστε ένας γονιός να μπορεί να επισκέπτεται κάθε ασθενή, εξήγησε ο Άμερσμπαχ.

Στο μεταξύ το συνεδριακό κέντρο Javits Centre, το οποίο μετατράπηκε σε νοσοκομείο εκστρατείας από τον αμερικανικό στρατό αν και αρχικά δεν θα δεχόταν ασθενείς με κορονοϊό, τελικά θα το κάνει.

Εξάλλου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή ένα διάταγμα να σταματήσουν οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες μασκών προσώπου N-95 και άλλου προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού που κρίνεται αναγκαίο για την μάχη καταπολέμησης της πανδημίας του κορονοϊού. Με ανακοίνωσή του, ο Τραμπ δήλωσε πως το διάταγμα, υπό τον Νόμο περί Παραγωγής Άμυνας, «είναι ένα ακόμη βήμα της συνεχιζόμενης μάχης για την αποτροπή συσσώρευσης, εκτόξευσης τιμών και αισχροκέρδειας, αποτρέποντας την επιβλαβή εξαγωγή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού».

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ ανακοίνωσε ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία φυλακών (BOP) βρίσκεται αντιμέτωπη με συνθήκες έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της ταχείας εξάπλωσης του κορονοϊού, ανοίγοντας το δρόμο η BOP να ξεκινήσει την αποφυλάκιση περισσότερων κρατουμένων και την τοποθέτησή τους σε κατ’οίκον περιορισμό. Ο Μπαρ δήλωσε πως με βάση την επείγουσα εντολή του, θα δοθεί προτεραιότητα στους ευάλωτους κρατούμενους που βρίσκονται σε ομοσπονδιακές φυλακές που έχουν πληγεί περισσότερο από τον Covid-19, όπως το Οκντέιλ στην Λουιζιάνα, το Ελκτον στο Οχάιο και το Ντάνμπερι στο Κονέκτικατ.