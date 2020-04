Life

Σχεδιάστρια μόδας στον ΑΝΤ1: αφήσαμε τα ρούχα και ράβουμε δωρεάν μάσκες για νοσοκομεία (βίντεο)

Τι λέει η Δήμητρα Νίκα για την πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί και τις προσφορές που έχουν γίνει μέχρι τώρα σε δημόσια νοσοκομεία.