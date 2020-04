Τεχνολογία - Επιστήμη

Χριστόπουλος στον ΑΝΤ1: απλά βήματα για την άυλη συνταγογράφηση και τα e-πιστοποιητικά (βίντεο)

Αναλυτικά εξηγεί την διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα ο Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, μιλώντας στην εκπομπή “Πρωινοί τύποι”.