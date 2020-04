Οικονομία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1 για τις αλλαγές στις επιταγές και τα επιχειρηματικά δάνεια (βίντεο)

«Όποιος αγαπάει το χωριό του, δεν θέλει να πάει εκεί φέτος το Πάσχα», τόνισε ο Υπ. Ανάπτυξης. Τι λέει για τους ελέγχους και την αισχροκέρδεια.

«Όποιος αγαπάει το χωριό του, αυτό το Πάσχα δεν πρέπει να θέλει να πάει εκεί, γιατί μπορεί να μεταφέρει τον κορονοϊό και να πεθάνει κόσμος και να μπει σε καραντίνα όλη η περιοχή. Κάποιος που αγαπάει το χωριό του, δεν πρέπει να θέλει να πάει το Πάσχα. Για τους υπόλοιπους που θα θελήσουν, η Πολιτεία, θα πάρει τα μέτρα που πρέπει», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Σχολιάζοντας τους ελέγχους στην αγορά για αισχροκέρδεια, ο Υπ. Ανάπτυξης είπε «χθες σε τρία βενζινάδικα στην Κρήτη επιβλήθηκε πρόστιμο από 20.000 ευρώ, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα συνέβη στην Κάρπαθο. Να ξέρουν όλοι ό,τι αν την άλλη εβδομάδα εντοπιστεί ανάλογη τιμολόγηση, με αύξηση των τιμών καυσίμων ενώ οι διεθνείς τιμές πέφτουν, το πρόστιμο θα είναι μεγαλύτερο».

Όπως επεσήμανε, «ελέγχονται όλες οι καταγγελίες που φθάνουν τις τελευταίες ημέρες στο Υπ. Ανάπτυξης για αισχροκέρδεια ή για μη τήρηση των μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού», αναφέροντας χαρακτηριστικά για τον έλεγχο σε εταιρεία ταχυμεταφορών ότι «το απόγευμα ήρθε η καταγγελία, το πρωί οι ελεγκτές ήταν στην επιχείρηση»

Τα δάνεια στις επιχειρήσεις και οι επιταγές

«Άμεσα, αν όχι μέχρι τέλος Απριλίου τότε στις αρχές Μαΐου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πηγαίνουν στις τράπεζες για κεφάλαια κίνησης και θα πρέπει να «καλύπτουν» το 20% του ποσού, καθώς το 80% της εγγύησης θα το καλύπτει το Δημόσιο», επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την χθεσινή απόφαση της ΕΕ για την χρήση ποσού ύψους 2 δις ευρώ από την Ελλάδα για εγγυήσεις δανείων.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, «αναμένεται έγκριση προκειμένου το Υπ. ανάπτυξης να πληρώσει τους τόκους όλων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο πλαίσιο στήριξης, για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, ενώ είμαστε έτοιμοι εφόσον απαιτηθεί να κάνουμε το ίδιο και για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο».

Σε ότι αφορά τις επιταγές, αφού ο Υπ. Ανάπτυξης κάλεσε όλους όσοι μπορούν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, παρά την κρίση με τον κορονοϊό, να το πράττουν, παρότι όπως είπε υπάρχει το περιθώριο προστασίας των 75 ημερών που έχει δοθεί για τις λήξεις τους. Ωστόσο, όπως επεσήμανε, όποιος θέλει θα μπορεί να πληρώνει τις επιταγές ή κάποιες από τις επιταγές που έχει και να «κλειδώνει» τις υπόλοιπες, μέσω της κατάθεσης τους στην τράπεζα., δια των ηλεκτρονικων πλατφορμων πυο διαθέτουν τα πιστωτικά ιδρύματα, λέγοντας ότι η διορία λήγει την Τρίτη και από την Τετάρτη η αγορά θα λειτουργήσει "κανονικα" σε ότι αφορά το πεδίο αυτό.