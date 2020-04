Παράξενα

Κορονοϊός: περνάει την “καραντίνα” μέσα στο ιστιοπλοϊκό του! (βίντεο)

Ο Σπύρος Πριόβολος είναι “αποκλεισμένος” στο λιμάνι του Βόλου, καθώς έχει δηλώσει ως μόνιμη κατοικία το σκάφος του. Τι λέει για το ψάρεμα, τις βόλτες με το ποδήλατο και τα… τσιπουράκια.