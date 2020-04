Κόσμος

Κορονοϊός: το Οντάριο αφαίρεσε την μαριχουάνα από τη λίστα προϊόντων βασικής ανάγκης

Εκτός από το χαρτί υγείας και είδη παντοπωλείου, οι άνθρωποι έσπευσαν να αγοράσουν μαζικά κάνναβη και αλκοόλ!

Η κυβέρνηση της καναδικής επαρχίας του Οντάριο αφαίρεσε χθες την κάνναβη από μια λίστα αναγκαίων επιχειρήσεων που επιτρέπεται να λειτουργούν κατά τη διάρκεια του περιορισμού κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί για την καταπολέμηση του κορονοϊού.

Η απόφαση έρχεται καθώς υγειονομικοί αξιωματούχοι προβλέπουν 80.000 κρούσματα και περίπου 1.600 θανάτους μέχρι το τέλος του μήνα αν τηρηθούν τα σημερινά περιοριστικά μέτρα, αλλά τονίζουν ότι ο αριθμός των θανάτων θα μπορούσε να περιοριστεί σε 200 με μια «πλήρη μελλοντική παρέμβαση».

Το Οντάριο, η πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία του Καναδά, έχει αναφέρει 3.255 επιβεβαιωμένες μολύνσεις και 67 θανάτους από τον Covid-19. Η κάνναβη εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της λίστας βασικών υπηρεσιών στο Κεμπέκ και στη Βρετανική Κολούμπια στον Καναδά και σε αρκετές Πολιτείες στις ΗΠΑ.

Οι μετοχές των καναδικών παραγωγών μαριχουάνας κατέγραψαν πτώση χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τις μετοχές της Tilray Inc και της Hexo Corp να πέφτουν πάνω από 8%.