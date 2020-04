Οικονομία

Βρούτσης στον ΑΝΤ1: οι επιχειρήσεις οφείλουν να κρατήσουν τους ίδιους υπαλλήλους για να λάβουν βοήθεια (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πότε θα μπορέσει να γίνει διόρθωση σε λάθη που έγιναν στις αιτήσεις για τα 800 ευρώ. Τι ξεκαθαρίζει για την εκ περιτροπής απασχόληση, το Δώρο Πάσχα και το πρόγραμμα στήριξης ανέργων.

«Τον Απρίλιο και τον Μάιο θα υπάρξουν προγράμματα για ενίσχυση 100.000 μακροχρόνια ανέργων», όπως προανήγγειλε ο Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι». Όπως προσέθεσε, αναζητούνται τρόποι για επιπλέον στήριξη ανέργων μέσω της αξιοποίησης των 6,5 δις του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο και της πρόωρης αποδέσμευσης τους για χρησιμοποίηση τους από την Ελλάδα.

Ο Υπ. Εργασίας είπε ότι «η εκ περιτροπής απασχόληση ως στοιχείο ευέλικτης μορφής απασχόλησης υπάρχει στην Ελλάδα από το 1990. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτή η μορφή της που θεσμοθετήθηκε τώρα έχει χαρακτήρα επείγοντα και προσωρινό, όσο κρατάει αυτή η κρίση. Την αμέσως επόμενη ημέρα θα πάψει να ισχύει. Δίνουμε ευέλικτα εργαλεία στον επιχειρηματία, λέγοντας του ότι στο τέλος θα πρέπει να είναι διατηρημένοι ο ίδιος αριθμός εργαζόμενων και τα ίδια πρόσωπα ως εργαζόμενοι».

Όπως παραδέχθηκε ο κ. Βρούτσης, «ελλοχεύει» ο κίνδυνος την επόμενη ημέρα να βάλουν λουκέτο οι επιχειρήσεις και να δούμε την ανεργία να εκτοξεύεται, για αυτό δίνουμε εργαλεία στις επιχειρήσεις να έχουν οξυγόνο και να παραμείνουν σε λειτουργία για να διαιτηθούν και οι θέσεις εργασίας», τονίζοντας ότι «μετά το τέλος της κρίσης, θα αρθούν όλα τα έκτακτα μέτρα, αλλά θα συνεχίσει να ισχύει για 45 ημέρες το περιβάλλον προστασίας των εργαζόμενων, με στόχο να αποτραπούν τυχόν ομαδικές απολύσεις».

Σε ότι αφορά το επίδομα των 800 ευρώ, οι αιτήσεις για το οποίο γίνονται ανά ημέρα, βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ κάθε δικαιούχου, ο Υπ. Εργασίας είπε ότι «όσοι έχουν ΑΦΜ για το οποίο έχει περάσει η ημερομηνία, μπορούν να κάνουν και σήμερα και επόμενες ημέρες την υποβολή της αίτησης», ωστόσο ζήτησε από όλους να είναι συνεπείς και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους την ημέρα που πρέπει, βάσει του τελευταίου αριθμού του ΑΦΜ τους, ώστε να μην «πέσει το σύστημα».

Παράλληλα, όπως ανέφερε, «θα υπάρξει περιθώριο για διορθώσεις σε τυχόν λάθη που αφορούν πχ. τον αριθμο IBAN που έχει δηλωθεί ή άλλα λάθη στην καταχώριση στοιχείων από επιχειρήσεις ή εργαζόμενους, ωστόσο αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο και όχι μέχρι τις 10 Απριλίου», προκειμένου να μην ανατραπεί το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει για τις πληρωμές. «Θα τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, δεν προαναγγέλλονται οι παρατάσεις στις διορίες», απάντησε σχετικά με το κατά πόσον θα υπάρξει παράταση στις σχετικές προθεσμίες.

Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε ότι το υπάρχον πλέγμα μέτρων εκτείνεται έως το τέλος Απριλίου, δηλώνοντας ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να επαναλάβει τα μέτρα στήριξης που αφορούν σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού, εφόσον χρειαστεί, τον Μάιο.

«Το Δώρο Πάσχα θα πληρωθεί κανονικά μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη, από όσες επιχειρήσεις δεν πλήττονται. Όλες οι άλλες επιχειρήσεις, το 86% των ΚΑΔ, έχουν περιθώριο να το πληρώσουν το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου. Εγώ καλώ και αυτούς τους επιχειρηματίες, εάν μπορούν, να πληρώσουν κανονικά το Δώρο Πάσχα στο προσωπικό τους. Το Κράτος, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, εγγυάται ότι όλοι οι εργαζόμενοι που το δικαιούνται θα λάβουν το Δώρο Πάσχα», υπογράμμισε ο Υπουργός Εργασίας.

«Δεν έχουμε κάλυψη για τα εργόσημα, για εργάτες γης αυτήν την στιγμή, ωστόσο οι αγρότες μας αναζητούν εναγωνίως εργάτες γης και δεν βρίσκουν», κατέληξε ο Γιάννης Βρούτσης.