Κοινωνία

“Βοήθεια στο σπίτι”: οι “άγγελοι” των ηλικιωμένων στον Δήμο Πειραιά (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες υπάλληλοι συνδράμουν όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ώστε να μην κυκλοφορούν, συμβάλλοντας στην αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.​