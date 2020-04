Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: παραμένω ενεργός, αλλά... δεν έχω πρόσβαση στο καλάθι

Πώς περνάει τον ελεύθερο χρόνο του στο σπίτι ο αστέρας του NBA. Ποιο είναι το παράπονό του;

Ο Γιάννης Αντεκουντούμπο εκτελεί μια σειρά από...καθήκοντα προκειμένου να περάσει ο χρόνος από τότε που το ΝΒΑ ανέστειλε την σεζόν του εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Reuters.

Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν χρόνο με το νεογέννητο γιο του καθώς και το μαγείρεμα, τον καθαρισμό και βιντεοπαιχνίδια. Ένα πράγμα που δεν κάνει είναι να παίζει μπάσκετ, σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Έτσι, δεν έχω πρόσβαση στο καλάθι», δήλωσε ο Αντετοκούνμπο μιλώντας στο ESPN. «Πολλοί παίκτες του ΝΒΑ έχουν ένα γήπεδο στο σπίτι τους ή κάτι τέτοιο, αλλά τώρα εγώ κάνω μόνο προπονήσεις στο σπίτι. Ποδήλατο, διάδρομο, βάρη και λίγο πολύ παραμένω ενεργός, αλλά δεν παίζω μπάσκετ». Μία παρόμοια ιστορία μοιράστηκε και ο συμπαίκτης του στους Μπακς, Κρις Μίντλετον.

«Δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις που γίνεται η προπόνηση είναι κλειστή, δεν έχω πρόσβαση σε ένα σουτ, εκτός αν πάω σε ένα σπίτι του γείτονά μου», είπε ο 28χρονος Μίντλετον. «Δεν υπάρχει πραγματικά το μπάσκετ για μένα. Ο Γιάννης είπε, ότι κάνει διάδρομο, άλματα, μερικά βάρη, και αυτό είναι».

Ο Αντετοκούνμπο (29,6 πόντοι ανά παιχνίδι) και ο Μίντλετον (21,1) είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ για τους Μπακς αυτή τη σεζόν, οι οποίοι είχαν 53-12 στο πρωτάθλημα.