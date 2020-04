Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: το 2020 αντέχουμε να το βγάλουμε, αν… (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για το βάθος της οικονομικής κρίσης λόγω κορονοϊού, την κατάσταση στα δημοσιονομικά και το εύρος της ευρωπαϊκής βοήθειας. Τι αποσαφηνίζει για τα επιδόματα ΑΜΕΑ.

«Δεν έχει κοπεί κανένα επίδομα ΑΜΕΑ», ξεκαθάρισε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, απαντώντας σε ερωτήματα τηλεθεατών, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1

Όπως σημείωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών, «ο πρώτος στόχος μας ήταν αυτοί που έχουν μείνει χωρίς δουλειά λόγω της κρίσης με τον κορονοϊό. Ακολούθησαν εκείνοι οι επιχειρήσεις των οποίων πλήττονται και τώρα πάμε σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», λέγοντας ότι σχεδιάζονται προγράμματα για την στήριξη των άνεργων.

«Έχουμε μπροστά μας μια μακρά και πολύ δύσκολη περίοδο και μια οικονομία που συρρικνώνεται βίαια» είπε ο Θόδωρος Σκυλακάκης συμπληρώνοντας «το μέχρι πότε θα αντέξουμε είναι σχετικό με το πόσο θα κρατήσει το φαινόμενο και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία. Όλα θα εξαρτηθούν και από το κατά πόσον θα έχουμε τουρισμό φέτος το καλοκαίρι και κυρίως από το αν θα έχουμε νέο κύμα κορονοϊού το φθινόπωρο».

Απαντώντας στο ερώτημα «γιατί η Κυβέρνηση δεν κάλυψε το 100% του μισθού όσων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή», ο Υφ. Οικονομικών επεσήμανε ότι «αν σήμερα δώσουμε το σύνολο των αποθεμάτων μας, για να δώσουμε το 100% των μισθών, τι θα γίνει το φθινόπωρο; Κρατάμε τα πυρομαχικά μας για να αντέξουμε να περάσουμε και να γίνει επανεκκίνηση της οικονομίας».

«Το 2020 αντέχουμε να το βγάλουμε, αυτή είναι η εκτίμηση της κυβέρνησης, εφόσον υπάρξει και βοήθεια από την Ευρώπη. Η Ευρώπη κινείται πάντα με συμβιβασμούς. Θα πέσουν λεφτά στο τραπέζι. Δεν θα έχει να κάνει με μνημόνια και άλλα στοιχεία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Το πακέτο δεν θα είναι αυτό που θα θέλαμε, αλλά θα υπάρξει βοήθεια, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι μισές χώρες της ΕΕ», κατέληξε ο Θόδωρος Σκυλακάκης.