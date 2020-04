Κοινωνία

Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Ποια η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου. Ποιος ο λόγος της εισαγωγής του στο Ωνάσειο; Συνέντευξή του απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο εισάγεται εντός της ημέρας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Ο Αρχιεπίσκοπος αναμένεται να υποβληθεί σε προγραμματισμένη τοποθέτηση βηματοδότη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η εν λόγω επέμβαση κρίθηκε αναγκαία έπειτα από σύσταση των θεραπόντων ιατρών.

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδας παραχώρησε συνέντευξη στον ΑΝΤ1, η οποία θα προβληθεί σήμερα το βράδυ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού.

Ο ίδιος μίλησε για όλους και για όλα: τον κορονοϊό, τις λειτουργίες χωρίς πιστούς, τις παραφωνίες ορισμένων Ιεραρχών και την διαφορετική φετινή Ανάσταση.