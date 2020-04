Κοινωνία

Ο Κώστας Μπακογιάννης στον ΑΝΤ1 για την “ομπρέλα προστασίας” που... ανοίγει ο Δήμος Αθηναίων

Τι λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων για το πρόγραμμα "Bοήθεια στο σπίτι plus", την μέριμνα για άστεγους κα τοξικομανείς, αλλά και τς καθημερινές απολυμάνσεις. Μόνο ηλεκτρονικά η "έκδοση" πολλών πιστοποιητικών.