Τραγωδία εν πλω για... την καραντίνα λόγω κορονοϊού

Επιβάτες ενός φέρι μπόουτ, που τους μετέφερε στο σπίτι τους, στο πλαίσιο των μέτρων του κορονοϊού, έπεσαν στη θάλασσα εξαιτίας κυκλώνα!

Τουλάχιστον 28 επιβάτες ενός φέρι μπόουτ που μετέφερε σπίτι τους πολίτες στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας του κορονοϊού έπεσαν στη θάλασσα εξαιτίας κυκλώνα στα ανοικτά των Νησιών Σολομώντα , μετέδωσαν σήμερα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Ένας αριθμός επιβατών εξαφανίστηκε στη θάλασσα αφού παρασύρθηκε από το φέρι», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μανασέχ Σοβαγκάρε απευθυνόμενος στους πολίτες. Ο ίδιος εξήγησε ότι το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι «παρά τις πολλές προειδοποιήσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας» την ώρα που ο κυκλώνας Χάρολντ κατευθυνόταν προς τα Νησιά Σολομώντα. Έχει ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, πρόσθεσε. Ο καπετάνιος ενημερώθηκε για το συμβάν μόνο αφού το πλοίο έφτασε στον προορισμό του.

Το Taimareho αναχώρησε την Πέμπτη το βράδυ από την πρωτεύουσα Χονιάρα με κατεύθυνση τη Δυτική Αρεάρε, στο νησί Μαλάιτα, μια απόσταση μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων. Το πλοίο είχε ναυλωθεί από την κυβέρνηση για να μεταφέρει ανθρώπους στις γενέτειρές τους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιδημία covid-19.

Επιζώντες διηγήθηκαν ότι πολλοί άνθρωποι παρασύρθηκαν από τεράστια κύματα και τους ισχυρούς ανέμους και έπεσαν στη θάλασσα, με τουλάχιστον 28 εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί ο αριθμός αυτός.

«Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο καπετάνιος του πλοίου δεν ενημερώθηκε για την εξαφάνιση των επιβατών μέχρι αυτό να φτάσει στο Αρεάρε», εξήγησε ο Τσαρλς Φοξ Σάου διοικητής του λιμενικού. «Σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πόσοι είναι οι αγνοούμενοι, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το τραγικό συμβάν», πρόσθεσε.

Ο κυκλώνας Χάρολντ έπληξε τα Νησιά Σολομώντα την ώρα που οι αρχές του νησιωτικού κράτους που διαθέτει περιορισμένες ιατρικές υποδομές προσπαθούν να αποτρέψουν την εξάπλωση της επιδημίας covid-19 στη χώρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα μεταξύ των 600.000 κατοίκων.

Ο κυκλώνας, που συνοδευόταν από ανέμους που έπνεα με ταχύτητα έως και 160 χιλιομέτρων την ώρα, ξερίζωσε δέντρα και προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες, προτού απομακρυνθεί. Αύριο Κυριακή το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στο Βανουάτου, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Οι υλικές ζημιές στα Νησιά Σολομώντα δεν έχουν εκτιμηθεί ακόμη, αλλά η Αυστραλία έχει κάνει ήδη έκτακτη δωρεά 100.000 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 55.000 ευρώ).