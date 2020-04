Πολιτική

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με συντονιστές της Hellas CΟVID-19 3D Printing Supplies

Οι συντονιστές της ομάδας ενημέρωσαν τον Πρωθυπουργό για το πως η τεχνολογία της 3D εκτύπωσης μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγή μέσων ατομικής προστασίας.

Τηλεδιάσκεψη με τους συντονιστές της εθελοντικής ομάδας Hellas CΟVID-19 3D Printing Supplies είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους.

Οι συντονιστές της ομάδας, Σίμος Κόκκινος και Κωστής Κουτρέτσος, ενημέρωσαν τον Πρωθυπουργό για το πως η τεχνολογία της 3D εκτύπωσης μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγή μέσων ατομικής προστασίας του υγειονομικού προσωπικού της χώρας, την παραγωγική δυνατότητα της ομάδας αλλά και τις περαιτέρω δυνατότητες της εν λόγω τεχνολογίας σε άλλα υλικά ιατρικού εξοπλισμού. Αναφέρθηκαν επίσης στην καλή συνεργασία τους με το Υπουργείο Υγείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τους συνεχάρη για την πρωτοβουλία τους και τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους στην προσπάθεια στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ σημείωσε ότι θα συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση της παραγωγικής δυνατότητάς τους.