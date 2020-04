Πολιτική

Αχτσιόγλου: η ύφεση είναι μπροστά μας - εφικτά όσα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέτρα στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, των εργαζόμενων στον επισιτισμό και τον τουρισμό, αλλά και εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Μεγάλες ομάδες εργαζομένων είναι παντελώς ακάλυπτοι. Οι εργαζόμενοι με εργόσημο, όσοι έκαναν κάποια μεροκάματα τον μήνα, οι εργολαβικοί -αν η εταιρεία με άμεση σχέση εργασίας δεν είναι στους ΚΑΔ-, οι εργαζόμενοι με δανεισμό, οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι, όλοι αυτοί δεν λαμβάνουν ούτε το πενιχρό επίδομα των 800 ευρώ για τον ενάμιση μήνα», τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου στον ρ/σ «Στο Κόκκινο 105,5». Σημείωσε επίσης ότι «πάρα πολλοί εποχιακά εργαζόμενοι είναι εντελώς ακάλυπτοι λόγω της διάκρισής τους με βάση τον χρόνο λήξης της επιδότησης ανεργίας που λάμβαναν».

Η κ. Αχτσιόγλου υπογράμμισε ότι «οι επισφαλώς εργαζόμενοι και οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι ήταν και είναι για την κυβέρνηση αόρατοι. Η ΝΔ έκανε παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας και πριν ξεσπάσει ο κορωνοϊός που επιτείνουν την επισφάλεια. Από τα πρώτα μέτρα που φρόντισε να καταργήσει ήταν η προστασία των εργολαβικών εργαζομένων. Τώρα επιβεβαιώνεται ότι τους έχει παντελώς ξεχασμένους. Δεν μπορούν να λάβουν ούτε αυτό το πενιχρό επίδομα για τις άμεσες ανάγκες τους».

Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, κινείται με τρόπο που «χρησιμοποιεί την κρίση ως ευκαιρία για αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων. Διαφορετικά δεν εξηγείται γιατί κάνει τέτοιου τύπου επιλογές, όταν οι ευρωπαϊκές χώρες κινούνται στην κατεύθυνση της καταβολής μισθών από το κράτος και της διατήρησης των σχέσεων εργασίας στο επίπεδο που ήταν πριν ξεσπάσει η κρίση. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυτή την περίοδο για να κάνει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που έχει ανάγκη η κοινωνία είτε για να αποδεσμεύσουν προσωπικό οι επιχειρήσεις είτε για να αλλάξουν τις σχέσεις εργασίας και να επιβάλουν εκ περιτροπής εργασία με μείωση μισθών στο 50%».

Η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι «η ύφεση είναι μπροστά μας, είναι προδιαγεγραμμένη και επιβεβαιώνεται από όλους τους φορείς και την ίδια την κυβέρνηση, οι επιλογές της όμως όχι απλώς δεν θα συγκρατήσουν αλλά θα επιτείνουν την ύφεση. Ποιο θα είναι το εισόδημα, ποια θα είναι η καταναλωτική δύναμη των εργαζομένων την επόμενη μέρα, για να μπορεί να συγκρατηθεί και ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων». Τέλος, σημείωσε ότι «έστω και τώρα, πριν να είναι πολύ αργά, τα πράγματα που πρέπει να γίνουν είναι πολύ σαφή. Να τελειώνουμε με τις προβλέψεις για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας και την εκ περιτροπής εργασία. Πρέπει το κράτος να αναλάβει την κάλυψη των μισθών των εργαζομένων και του δώρου Πάσχα στις επιχειρήσεις που έκλεισαν και πλήττονται. Να γίνει ειδική πρόβλεψη για όλες τις κατηγορίες των επισφαλώς εργαζομένων, μπορεί να υπάρξει ένα οριζόντιο μέτρο για τους επισφαλώς εργαζόμενους και τους ανέργους χωρίς επίδομα όπως το μέρισμα. Δημοσιονομικά είναι απολύτως εφικτά όλα όσα προτείνουμε, τα ταμειακά διαθέσιμα υπερβαίνουν κατά πολύ τα μέτρα που συζητούμε. Είναι μόνο ζήτημα πολιτικής βούλησης. Πρέπει να γίνουν τώρα αυτές οι επιλογές γιατί θα είναι πολύ αργά στη συνέχεια».

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων

Ερώτηση προς τον υπουργός Ανάπτυξης για το πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων, απευθύνουν 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ερώτηση, που πρώτος υπογράφει ο Γιώργος Τσίπρας, επισημαίνεται ότι «από τις 19/3/20 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε προσωρινό πλαίσιο υποστήριξης (Τemporary Framework) που μετέβαλε άρδην το πλαίσιο για την κρατική ενίσχυση βάσει του 'Αρθρου 107 της Συνθήκης της ΕΕ. Το πλαίσιο παρέχει τις παρακάτω νέες πέντε δυνατότητες:

Απευθείας κρατικής εγγύησης και φορολογικών ελαφρύνσεων

Απευθείας χορήγησης κρατικών δανείων με προνομιακούς όρους

Δυνατότητα βραχυπρόθεσμης ασφαλείας εξαγωγών

Εγγύησης για τραπεζικό δανεισμό

Δικλείδες ασφαλείας στο τραπεζικό σύστημα ως οχήματος μεταφοράς ενισχύσεων σε δανειολήπτες».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν στην ερώτησή τους: «Μέσω του ήδη υπάρχοντος πλαισίου υπάρχει η δυνατότητα ταχείας αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων με κρατικό δανεισμό. Ωστόσο μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει εξαγγείλει κανένα μέτρο για την κάλυψη προβληματικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, πολλές ισχυρές χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία κ.ο.κ.) έχουν ευθέως διακοινώσει, αφενός ότι θα προστατεύσουν κρατικές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις σε στρατηγικούς τομείς παραγωγής και αφετέρου ότι, αν χρειαστεί θα κρατικοποιήσουν επιχειρήσεις που θα κινδυνεύσουν.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε πρόσφατα με ειδικό σχήμα ποσοτικής χαλάρωσης (PEPP) τη δυνατότητα στήριξης εταιρικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά υπό προϋποθέσεις που θα καλύπτονταν αν οι επιχειρήσεις είχαν εγγυημένα ομόλογα ή υποστηρίζονταν από ικανά σχήματα κρατικής ενίσχυσης».

Στην ερώτηση υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει νύξη για την εκμετάλλευση όλων των παραπάνω εργαλείων κατά μόνας ή συνδυαστικά, ενώ οι άλλες χώρες τα αξιοποιούν στο όλο αποκτώντας συγκριτικό πλεονέκτημα εναντίον των εγχώριων εταιρειών, δεν έχει κάνει γνωστό -πέραν των εξαγγελιών- αν έχει κατατεθεί φάκελος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και την εκμετάλλευση και των 5 νέων εργαλείων, και δεν έχει γίνει γνωστός τυχόν σχεδιασμός για την αξιοποίηση της δυνατότητας της υποστήριξης των εταιρικών ομολόγων από την ΕΚΤ, ενώ απουσιάζει παντελώς η οποιαδήποτε εξαγγελία για άμεση ενίσχυση ασθενών επιχειρήσεων που χρειάζονται αναδιάρθρωση και για ασφάλιση εξαγωγών στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Κατόπιν τούτων ρωτούν τον υπουργό: «Ποιες από τις παραπάνω δυνατότητες έχει αξιοποιήσει το Υπουργείο και με ποιες ακριβώς προτάσεις έχει καταθέσει στις ευρωπαϊκές αρχές; Ποια είναι η μέριμνα, βάσει των παραπάνω εργαλείων, για νομικά πρόσωπα που ανήκουν στο μετοχολόγιο του Δημοσίου ή του ΤΑΙΠΕΔ όπως: η ΛΑΡΚΟ, η ΔΕΗ, η ΕΑΣ, η ΕΑΒ, η ΕΛΒΟ, οι Οργανισμοί Λιμένων, άλλων στρατηγικών εταιριών όπως: τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά κ.ο.κ.; Σκοπεύει η κυβέρνηση να προστατεύσει επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα από επιθετικές ιδιωτικοποιήσεις όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο κ.ά.; Θα προχωρήσει απρόσκοπτα το πλάνο ιδιωτικοποιήσεων; Σκοπεύει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε εξαγορά ιδιωτικών εταιριών με βαρύνουσα σημασία σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για το Εθνικό Προϊόν; Έχει πρόθεση να προχωρήσει σε μετοχοποίηση χρέους σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν; Γιατί η κυβέρνηση δεν έχει αναφερθεί σε προγράμματα διάσωσης ήδη προβληματικών επιχειρήσεων παραγνωρίζοντας τις παραπάνω Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΕ;».

Χωρίς επίδομα ανεργίας εργαζόμενοι σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Στην «αδυναμία 30.333 εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης να λάβουν το επίδομα ανεργίας και να υπαχθούν στα μέτρα στήριξης των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία» αναφέρονται με ερώτησή τους προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας 49 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρώτον υπογράφοντα τον Χρ. Γιαννούλη. Σύμφωνα με τους βουλευτές, τα 18μηνα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν λήξει, ωστόσο όσοι συμμετείχαν: (1) αδυνατούν να λάβουν το επίδομα ανεργίας διότι δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις, (2) «έχουν αποκλειστεί με βάση τη σχετική ΚΥΑ από τον Β κύκλο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας εντελώς αυθαίρετα και αναίτια", ενώ (3) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη μοριοδότησής τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν στα επόμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, που θα προκηρυχθούν. Επίσης (4) δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για διάφορους κλάδους εργαζομένων που πλήττονται από τη σημερινή συγκυρία της πανδημίας του ιού covid 19, με αποτέλεσμα να στερούνται και του βοηθήματος των 800 ευρώ.

Όπως τονίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, «οι 30.333 πρώην εργαζόμενοι στο παραπάνω πρόγραμμα αν και έχουν εξαιρετική εμπειρία από την απασχόλησή τους σε κρίσιμους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής πρόνοιας, σήμερα και υπό τις συνθήκες υγειονομικής και οικονομικής κρίσης βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας». Υποστηρίζουν, επίσης, ότι «η εξαίρεσή τους από τα μέτρα στήριξης, που εξήγγειλε η κυβέρνηση, αποτελεί τιμωρία για μια κατηγορία εργαζομένων, που πραγματικά εργάσθηκε με ζήλο σε απαιτητικές υπηρεσίες στους Δήμους και στις Περιφέρειες όλης της χώρας και ιδίως στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας». Τέλος, ζητούν «να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, να επιτραπεί να μετέχουν στον β' κύκλο των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας με τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ, να μοριοδοτηθούν για τα επόμενα προγράμματα που θα προκηρυχθούν και να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης, που πλήττονται από την πανδημία του ιού covid 19».

Μέτρα στήριξης για τους “εκτός ρυθμίσεων” 25.000 εργαζομένους στον επισιτισμό και τον τουρισμό

Τη λήψη μέτρων στήριξης πλέον των 25.000 εργαζόμενων στον επισιτισμό και τον τουρισμό, «που συνεχίζουν να μένουν εκτός ευνοϊκών ρυθμίσεων», ζητούν με ερώτησή τους, προς τους υπουργούς Τουρισμού, Εργασίας και Οικονομικών, 39 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρώτη υπογράφουσα την Αικ. Νοτοπούλου.

Σύμφωνα με τους βουλευτές «καλούνται να ζήσουν με μηδενικά εισοδήματα» οι εξής κλάδοι:

Όσων εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έληξαν οι συμβάσεις μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019, πλην του τακτικού επιδόματος ανεργίας για το διάστημα του 3μηνου, δεν εμπίπτουν στα ευνοϊκά μέτρα της κυβέρνησης, πόσο μάλλον στη δίμηνη παράταση του επιδόματος ανεργίας.

Όσων εργαζομένων, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έληξαν οι συμβάσεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους 2020, δικαιούνται το τακτικό επίδομα ανεργίας μέχρι τον Απρίλιο του 2020, δεν εμπίπτουν στα ευνοϊκά μέτρα της Κυβέρνησης, πόσο μάλλον στην δίμηνη παράταση του επιδόματος ανεργίας.

Όσων εργαζομένων δεν είχαν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων, όπως π.χ. εργαζομένων με συμβάσεις μιας ημέρας, οι οποίοι έλαβαν μόνο το ειδικό εποχικό επίδομα.

Όσων εργαζομένων συμμετέχουν στο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης του κλάδου.

Σκουρλέτης: Η διαρκής λιτότητα δεν μπορεί να είναι η απάντηση στις ανατροπές που προκαλεί η πανδημία

Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της παραγωγικής διάρθρωσης, της ανάπτυξης και της ρύθμισης των ιδιωτικών και δημόσιων χρεών σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της επίδρασης της πανδημίας στις οικονομίες ολόκληρου του Κόσμου, τίθεται εκ των πραγμάτων, επεσήμανε ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Επικρατείας, Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας στο «Κόκκινο 105,5».

«Η αλληλεγγύη για τις κυρίαρχες δυνάμεις επιστρατεύεται και υιοθετείται στο βαθμό που δεν διαταράσσει τις υπάρχουσες ισορροπίες. Μας μίλαγαν για αλληλεγγύη τα προηγούμενα χρόνια, των μνημονίων, αλλά ήταν μια αλληλεγγύη για να αναπαραχθεί το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα στην Ευρώπη. Δεν ήταν μια αλληλεγγύη ουσιαστική απέναντι στον λαό μας. Γι’ αυτό και είδαμε με την κρίση του 2008, ότι τελικά επιλέχθηκαν λύσεις, οι οποίες που κατέληξαν στο τέλος; Σε προγράμματα δημοσιονομικής εξυγίανσης, δηλαδή λιτότητας, για τους ευρωπαϊκούς λαούς. Με πιο έντονο βέβαια και πιο ακραίο το παράδειγμα της Ελλάδας. […] Σήμερα ακούγονται προτάσεις και ορθώς ακούγονται, για το ότι θα πρέπει να αναλάβει το κάθε κράτος το ιδιωτικό χρέος, έτσι ώστε να διατηρηθεί ο παραγωγικός ιστός, να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Το επόμενο βήμα ποιο θα είναι; Αυτό το δημόσιο, πλέον, διογκωμένο χρέος της κάθε χώρας ξεχωριστά θα κληθεί να το πληρώσει ξανά η κάθε κοινωνία; Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θέτει το άλλο ζήτημα, το οποίο κάποτε λέγαμε εμείς και νομίζω ότι δεν έχει χάσει την αξία του. Της ανάγκης μιας νέας συνεννόησης, παγκόσμιας, για τα δημόσια χρέη. Αλλιώς δεν μπορεί να επανεκκινήσει πια αυτός ο κόσμος. […] Το ζήτημα θα τεθεί από τα πράγματα, που λέγαμε παλιά, η ίδια η ζωή θα το θέσει. Σημασία έχει να έχουν πρυτανεύσει εκείνες οι πολιτικές αντιλήψεις, να υπάρχει πολιτική βούληση, έτσι ώστε αυτό να σχεδιαστεί» πρόσθεσε.

Χαρίτσης: Άμεσες και εμπροσθοβαρείς παρεμβάσεις στο μέτωπο της οικονομίας

«Άμεσες και εμπροσθοβαρείς παρεμβάσεις» στο μέτωπο της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού ζήτησε ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Αυτό που δεν πρέπει να γίνει, είναι να χαθούν κι άλλες θέσεις εργασίας και να δούμε λουκέτα στις επιχειρήσεις» πρόσθεσε, καλώντας «για ριζοσπαστικά μέτρα και γενναία ένεση ρευστότητας στην αγορά, ώστε να σταθούν στα πόδια τους επιχειρήσεις και εργαζόμενοι».

«Έχουμε τις δημιοσιονομικές δυνατότητες για δομικές παρεμβάσεις», τόνισε, αναφερόμενος στη μη ισχύ των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα, τη μη εγγραφή των δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού στον προϋπολογισμό, καθώς και «στο μαξιλάρι ασφαλείας των 35 δισ. ευρώ που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και μας δίνει μία δημοσιονομική ισορροπία που δεν είχε ποτέ η χώρα μας».