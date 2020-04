Κοινωνία

Κατηγορείται ότι χτύπησε την έγκυο σύντροφό του κι έχασε ένα από τα δίδυμα

Τι υποστηρίζει ο άνδρας για τις συνθήκες του περιστατικού. Τι λέει η μητέρα του. Στα δικιαστήρια οδηγείται η διαμάχη τους.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου θα απασχολήσει την 4η Μαΐου 2020 μια απίστευτη υπόθεση με κατηγορούμενο για διακοπή εγκυμοσύνης χωρίς τη συναίνεση της εγκύου, και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος εγκύου, έναν Βούλγαρο, κάτοικο Κω.

Ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την απολογία του με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισής του στο AT του τόπου κατοικίας του άπαξ εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 1.500 ευρώ.

Περιληπτικά το ιστορικό της υπόθεσης:

Στην Κω, την 4 Ιουνίου 2015, ο κατηγορούμενος, που ήταν μόνιμος σύντροφος της πολιτικώς ενάγουσας, ομοεθνούς συντρόφου του, η οποία τότε κυοφορούσε δίδυμα και διένυε τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, φέρεται να την τράβηξε διά της βίας έξω από την οικία του πατέρα της, να την έβαλε στο αυτοκίνητό του και στη διάρκεια της διαδρομής από την πόλη της Κω προς την Αντιμάχεια να την γρονθοκόπησε με βιαιότητα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει.

Φέρεται επιπλέον, προκειμένου να μην φαίνεται από το παράθυρο του αυτοκινήτου χτυπημένη, να της κατέβασε το κεφάλι προς τα κάτω, ενώ, επειδή αντιδρούσε, αφού την απείλησε με ένα κατσαβίδι ότι θα την σκότωνε, να την έπληξε με αυτό στην αριστερή πλευρά της κοιλιακής χώρας και στο δεξί της πόδι, συγκεκριμένα στο μηρό.

Ακολούθως, όταν έφτασαν στην οικία, όπου συμβίωναν, στην Αντιμάχεια, φέρεται να της επέφερε βίαια και ισχυρά πλήγματα με κλωτσιές στην δεξιά πλευρά της κοιλιακής χώρας, στα πλευρά και στην οπίσθια πλευρά του δεξιού ποδιού στο ύψος του μηρού.

Εξαιτίας των αλλεπάλληλων πληγμάτων που δέχθηκε το θύμα υπέστη υπόσφαγμα δεξιού οφθαλμού, εκχύμωση γωνίας δεξιάς κάτω γνάθου, εκχυμώσεις βραχιονίων άμφω, εκχύμωση δεξιού γλουτού και πολλαπλά μικρής διαμέτρου θλαστικά τραύματα από νύσσον όργανο, ήτοι το κατσαβίδι, στον δεξιό μηρό και στην κοιλιακή χώρα.

Λίγες μέρες μετά, και συγκεκριμένα την 7η Ιουνίου 2015, η γυναίκα αισθάνθηκε έντονους πόνους, μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, όπου κατά την εξέταση της από γυναικολόγο, που την παρακολουθούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, διαπιστώθηκε μέσω υπερηχογραφήματος ότι το ένα από τα δίδυμα έμβρυα που κυοφορούσε, το άρρεν, είχε ανενεργή καρδιακή λειτουργία και ήταν ήδη νεκρό.

Ακολούθως, μέσω του μηχανήματος καταγραφής οδυνών διαπιστώθηκε πως βρισκόταν σε διαδικασία εξέλιξης τοκετού, υπεβλήθη σε καισαρική τομή και γέννησε ζωντανό ένα θήλυ βρέφος, ενώ αποσπάσθηκε από τη μήτρα της το νεκρό άρρεν έμβρυο.

Εξαιτίας τον πολλαπλών και βίαιων πληγμάτων που δέχθηκε στην κοιλιακή χώρα και ειδικά στην πλευρά που βρισκόταν το άρρεν έμβρυο, τη στιγμή μάλιστα που βρισκόταν σε πολύ προχωρημένη εγκυμοσύνη, επήλθε περιφερικό οπισθοπλακουντιακό αιμάτωμα πλακούντος, αποκόλληση του πλακούντος από το άρρεν έμβρυο και τελικώς ο ενδομήτριος θάνατος του τελευταίου.

Ο κατηγορούμενος φέρεται μάλιστα να την είχε ξαναχτυπήσει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Απολογούμενος ενώπιον του Ανακριτή της Κω ισχυρίστηκε πως η σύντροφός του δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση, ότι εκδήλωνε πολύ συχνά συμπεριφορές ζηλοτυπίας απέναντί του, ότι δεν τον εμπιστευόταν, ότι η ίδια προκάλεσε με τη χρήση κατσαβιδιού, που βρήκε εντός του αυτοκινήτου του στη διαδρομή προς την κοινή τους οικία στην Αντιμάχεια τα θλαστικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στο πόδι της και ότι εκείνος απλώς τη χαστούκισε στο πρόσωπο.

Ψυχολόγος που εξέτασε το θύμα έκρινε ότι είχε καλή αντίληψη της πραγματικότητας, η εικόνα της ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων, ενώ τα συναισθήματά της συμβάδιζαν με τα όσα είχαν προηγηθεί του τοκετού της.

Ο γυναικολόγος επιπλέον κατέθεσε ότι η γυναίκα ήταν πολύ συνεπής στις επισκέψεις για τον καθιερωμένο μηνιαίο έλεγχο της κύησής της και υποβαλλόταν σε όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις.

Η μητέρα του κατηγορουμένου, κατέθεσε πως η ίδια η εγκυμονούσα σύντροφός του προκάλεσε τον αυτοτραυματισμό της και τη συνακόλουθη διακοπή της κύησής της κι ότι μία βδομάδα ενωρίτερα είχε και πάλι επιχειρήσει να αυτοτραυματιστεί με μαχαίρι, προκειμένου να απαλλαγεί από τα δίδυμα έμβρυα που κυοφορούσε.

