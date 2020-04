Πολιτική

Κουτσούμπας: αυτή είναι η πραγματική αιτία της ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών...

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε άρθρο του στον «Ριζοσπάστη» του Σαββατοκύριακου, υπό τον τίτλο «Η πραγματική αιτία της ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών υπήρξε μόνο η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στη λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ» τονίζει ότι «η πρόσφατη και τυπική οριστικοποίηση πλέον της ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας, στον ιμπεριαλιστικό πολεμοκάπηλο οργανισμό του ΝΑΤΟ ήταν μια φυσική κατάληξη, στην οποία οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια η πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, με εξέχοντα ρόλο εδώ, ειδικά της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με την ανοχή, στήριξη και επιβράβευση της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης και σημερινής πλέον κυβέρνησης της ΝΔ».

«Είναι αδιαμφισβήτητο πλέον γεγονός ότι η συμφωνία ανάμεσα στις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της τότε FYROM επιτεύχθηκε με την απροκάλυπτη παρέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για να προχωρήσει η ευρωατλαντική ολοκλήρωση στα Δυτικά Βαλκάνια» προσθέτει. «Το ΚΚΕ είχε επισημάνει και συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι είναι μια συμφωνία που δεν μπορεί να εξασφαλίσει λύση και προς όφελος του ελληνικού λαού, του λαού της γειτονικής χώρας και όλων των λαών της περιοχής» τονίζει ο Δ. Κουτσούμπας.

Χαρακτηρίζει «ψευδείς, παραπλανητικούς και ανιστόρητους» τους ισχυρισμούς των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ότι δήθεν αυτή η συμφωνία θα διασφαλίσει την ειρήνη, τη συνεργασία και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή. Χαρακτηρίζει την συμφωνία ως «συστατική επιστολή του κ. Τσίπρα προς τον Ζάεφ για να την χρησιμοποιήσει ο ίδιος τόσο στο εσωτερικό της χώρας του, όσο και στις Συνόδους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ». «Ο κ. Τσίπρας συνέβαλε και με αυτόν τον τρόπο στον ιμπεριαλιστικό σχεδιασμό, να δοθεί το «πράσινο φως» για την ένταση της αποσταθεροποίησης, της ανασφάλειας και των συγκρούσεων στην περιοχή των Βαλκανίων. Γεγονός που φαίνεται ήδη και θα φανεί και πιο έντονα και καθαρά στο μέλλον» προσθέτει.

Αναφέρει ότι «η πορεία της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο ΝΑΤΟ και η επέκταση των σχεδιασμών της ΕΕ συνυπάρχουν με αμφισβήτηση συνόρων, παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων, ανακίνηση ακόμα και ανύπαρκτων μειονοτικών ζητημάτων σε βάρος των λαών της περιοχής». Σημειώνει τους εν εξελίξει ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή, μέρος των οποίων είναι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Στο άρθρο του ο Δ. Κουτσούμπας, υπενθυμίζει την τοποθέτηση του ΚΚΕ από το 1992, στο ζήτημα της ονομασίας του γειτονικού κράτους, από θέσεις αρχών, «με στόχο την προώθηση της φιλίας και αλληλεγγύης των λαών ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών και την αλλαγή συνόρων στην περιοχή». «Με το «πράσινο φως» που έδωσαν ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα για ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ανέλαβαν πολύ σοβαρές ευθύνες. Είναι και θα είναι υπόλογοι απέναντι στο παρόν και το μέλλον της εργατικής τάξης της Ελλάδας, του ελληνικού λαού και του αγώνα για αποδέσμευση από αυτές τις λυκοσυμμαχίες, για να ζήσει ειρηνικά, με φιλία και συνεργασία με τους γειτονικούς λαούς, με ευημερία και ανάπτυξη προς όφελος των λαών» τονίζει, προσθέτοντας ότι «το σπέρμα του αλυτρωτισμού παραμένει σε αυτή τη συμφωνία».

Ο Δ. Κουτσούμπας υπογραμμίζει ότι «το ΚΚΕ δεν έδωσε καμία συστατική επιστολή και «πράσινο φως» στα σκοτεινά και επικίνδυνα σχέδια των ιμπεριαλιστών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Το έργο αυτό είναι ολόκληρο έργο των άλλων κομμάτων». Προσθέτει ότι «οι ΑμερικανοΝΑΤΟικοί αξιοποίησαν την προθυμία των κυβερνητικών αστικών κομμάτων, για εξυπηρέτηση μόνο και μόνο των δικών τους επιδιώξεων και στόχων». Σημειώνει ότι οι εξελίξεις δικαιώνουν πανηγυρικά την στάση αρχών και τη σταθερή και ειλικρινή θέση του ΚΚΕ από τη σκοπιά της υπεράσπισης των συμφερόντων της εργατικής τάξης, της ειρήνης και φιλίας των λαών. Όπως αναφέρει: «Δεν σταματήσαμε ούτε λεπτό να προβάλλουμε τη μόνη ρεαλιστική και φιλολαϊκή θέση που συνοπτικά, για την όποια συμφωνία, έλεγε: Μακριά από ΝΑΤΟ, από ΕΕ και το «διαίρει και βασίλευε των ιμπεριαλιστών». Σύνθετη ονομασία, με αυστηρό γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, εξάλειψη όλων των αλυτρωτισμών από το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας κ.λπ».

«Η θέση αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις και το στρατηγικό πρόγραμμα των αστικών κομμάτων που είναι «παρά τις επιμέρους διαφορές για το θεαθήναι - ένα και το αυτό: ΝΑΤΟ και «ξερό ψωμί». ΕΕ και «ξερό ψωμί» και «διαχείριση του καπιταλισμού σε όφελος της κερδοφορίας του κεφαλαίου» επισημαίνει. «Δεν ξεχνάμε. Γι' αυτό και τις μέρες του κορονοϊού, σκεφτόμαστε, αναλογιζόμαστε, αξιοποιούμε το χρόνο για να βγάλουμε συμπεράσματα. Για όλα τα ζητήματα. Για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Για την ανάγκη αλλαγής του πολιτικού συσχετισμού. Για να προετοιμάσουμε το έδαφος, πατώντας στην πολύτιμη πείρα του παρελθόντος, για την πιο αποτελεσματική οργάνωση της ταξικής πάλης, μέχρι την οριστική ανατροπή όλων των αντιλαϊκών οικονομικών, πολιτικών και των ιμπεριαλιστικών συμφωνιών που θέλουν να μας γονατίσουν με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών» καταλήγει στο άρθρο του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.