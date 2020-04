Πολιτική

Κορονοϊός: αύξηση των τεστ και μητρώο δωρεών στο ΕΣΥ ζητά το ΚΙΝΑΛ

Την ικανοποίηση του για την αποδοχή από την κυβέρνηση της πρότασης που είχε καταθέσει η Φώφη Γεννηματά από τις 14 Μαρτίου προς τον υπουργό Υγείας και εν συνέχεια προς τον ίδιο τον πρωθυπουργό για τη συμμετοχή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη μάχη κατά της πανδημίας εκφράζει το Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του.

Για την ουσιαστικότερη εφαρμογή της το Κίνημα Αλλαγής αναφορικά με τη προστασία των εργαζομένων στο χώρο της Υγείας επισημαίνει ότι «δεν εξαντλείται μόνο στις μάσκες και τις στολές συμπεριλαμβάνει την θέσπιση και την εφαρμογή αυστηρών κανόνων λειτουργίας. Δεν μπορεί παρά να υπάρχει αυστηρός διαχωρισμός όχι μόνο των τμημάτων αλλά και του προσωπικού. Είναι επικίνδυνο νοσηλευτές και γιατροί να προσφέρουν ταυτόχρονα υπηρεσίες τόσο σε φορείς του κορονοϊού όσο και σε άλλους ασθενείς».

Επίσης τονίζει ότι απαιτούνται ενιαίοι κανόνες κι όχι γιατροί δύο ταχυτήτων καθώς η οργάνωση των Κέντρων Υγείας δεν μπορεί να γίνει χωρίς προσλήψεις. «Προφανώς χρειάζεται και η ενσωμάτωση γιατρών και από τον ιδιωτικό τομέα την οποία προβλέπει -ορθώς- η πρόταση του υπουργείου. Είναι πολύ σημαντικό όμως η ένταξη να γίνει με όρους και αμοιβές που δεν θα προκαλούν τριβές και αντιπαραθέσεις με τους γιατρούς του ΕΣΥ», αναφέρει η ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής.

Τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν τα test καθώς το δίκτυο της πρώτης γραμμής θα έχει μικρότερη αποτελεσματικότητα αν δεν πολλαπλασιαστούν. «Είναι ώρα επιτέλους να αυξηθούν τα εργαστήρια που εντάσσονται στον σχεδιασμό, με επίταξη των ιδιωτικών και αξιοποίηση των Πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων. Είναι κατεπείγουσα ανάγκη η αξιοποίηση και των δυνατοτήτων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας», σημειώνει το Κίνημα Αλλαγής.

Τέλος αναδεικνύει ως απαραίτητη προτεραιότητα να δημιουργηθεί Μητρώο Δωρεών στο ΕΣΥ αφού οι δωρεές για τη στήριξη του ΕΣΥ είναι συγκινητικές, και πολύτιμες. «Ένα κύμα προσφοράς και αλληλεγγύης κυριολεκτικά σαρώνει τη χώρα. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους, επιχειρήσεις και ιδιώτες, φτωχούς και πλούσιους. Είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί μητρώο δωρεών. Καθώς πυκνώνουν οι προσφορές είναι σημαντικό μια επιτροπή, μετά από καταγραφή των αναγκών αλλά και των χορηγιών να κατευθύνει τους δωρητές σε χορηγίες με βάση έναν ρεαλιστικό προγραμματισμό. Θα είναι κρίμα μιας τέτοια έκτασης προσφορά να μείνει αναξιοποίητη ή ακόμα χειρότερα να χαθεί στα γρανάζια της γραφειοκρατίας», υποστηρίζει το Κίνημα Αλλαγής.