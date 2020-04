Life

“Food N’ Friends”: Ο Λευτέρης Πανταζής προκαλεί… ταραχή! (εικόνες)

Ρεσιτάλ και στην μαγειρική από τον δημοφιλή τραγουδιστή, ο οποίος δείχνει τις ικανότητες του σε μια ποντιακή συνταγη.

Το Σάββατο 4 Απριλίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται τον Λευτέρη Πανταζή.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν διστάζει να μπει στην κουζίνα του «Food n’ Friends» και να το ρίξει στο τραγούδι! Μιλάει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, για τις επιχειρηματικές του κινήσεις, την αδυναμία του στο γυναικείο φύλο αλλά και για τις μεγάλες του επιτυχίες.

Επίσης, μας αποκαλύπτει τη σχέση του με τη μαγειρική και ως γνήσιος Πόντιος φτιάχνει μια νόστιμη Ποντιακή σούπα. Η μαγειρική μαζί του προκαλεί «ταραχή» τόσο στον Δημήτρη όσο και στον Ηλία.