O ευρωπαϊκός θρίαμβος της ΑΕΚ στο Καλλιμάρμαρο

Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την μαγική βραδιά και την απόκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου για το ελληνικό μπάσκετ. Το μήνυμα της Ένωσης και οι περιορισμοί λόγω κορονοϊού.

Στις 4 Απριλίου 1968 η ΑΕΚ νικά τη Σλάβια Πράγας με 89-82 και κατακτά το κύπελλο κυπελλούχων στο μπάσκετ. Ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος για το ελληνικό μπάσκετ, σε μία χρονική στιγμή, που το άθλημα δεν ήταν στις καρδιές των ελλήνων φιλάθλων.

Την εποχή εκείνη οι Απριλιανοί ετοιμάζονταν να εορτάσουν την πρώτη τους επέτειο στην εξουσία με 2500 πολιτικούς κρατούμενους στις φυλακές. Η κομμουνιστοκρατούμενη Τσεχοσλοβακία ζούσε την «Άνοιξη της Πράγας» με τα μέτρα φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος από τον Αλεξάντερ Ντούμπτσεκ. Στη Γαλλία, ο «Μάης» ήταν προ των πυλών.

Ο αγώνας έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς η Αθήνα δεν διέθετε άξιο λόγου κλειστό, παρά μόνο το ιστορικό γηπεδάκι του Σπόρτινγκ. 80.000 θεατές κατέκλυσαν το Καλλιμάρμαρο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, που αποτελεί ακόμα και σήμερα ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα μπάσκετ.

Ο Γιώργος Αμερικάνος υψώνει το τρόπαιο.Η ΑΕΚ στα τέλη της δεκαετίας του '60 είχε μια σπουδαία ομάδα, αμιγώς ελληνική. Με παίκτες, όπως ο Μόσχος, ο Ζούπας, ο Αμερικάνος και ο Τρόντζος, υπήρξε η πρώτη ελληνική ομάδα που έφθασε σε φάιναλ φορ ευρωπαϊκού κυπέλλου το 1966.

Το ανοιξιάτικο βράδυ της 4ης Απριλίου 1968 ο «δικέφαλος» παρατάχθηκε χωρίς τον Γιώργο Μόσχο, που είχε φύγει από τη ζωή, χτυπημένος από την επάρατο νόσο. Η νίκη ήρθε σχετικά εύκολα για τους παίκτες του Νίκου Μήλα. Ο Αμερικάνος με 29 πόντους, ο Τρόντζος με 24 και ο Ζούπας με 12 δεν άφησαν πολλά περιθώρια στους Τσέχους να αμφισβητήσουν την ανωτερότητά τους.

Η ομάδα της Πράγας είχε να αντιμετωπίσει συν τοις άλλοις τον τσιμεντένιο αγωνιστικό χώρο του Καλλιμάρμαρου, αλλά και τα φλας των φωτορεπόρτερ, που τύφλωναν τους παίκτες της σε κάποιες κρίσιμες επιθέσεις, όπως ανέφεραν οι «κακές γλώσσες» της εποχής.

Μαζί με τους 80.000 θεατές, τον αγώνα παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα, εκατομμύρια έλληνες από τα ραδιόφωνά τους, συνεπαρμένοι από την γλαφυρή περιγραφή του Βασίλη Γεωργίου. Η τηλεόραση βρισκόταν ακόμη στα σπάργανα.

Η σύνθεση της ΑΕΚ και οι πόντοι που σημείωσαν οι παίκτες της: Αμερικάνος 29, Τρόντζος 24, Ζούπας 12, Βασιλειάδης 11, Λαρεντζάκης 6, Χρηστέας 4 και Τσάβας 3.

Πηγή: sansimera.gr

AEK: Η καρδιά μας στο Καλλιμάρμαρο

Σε μήνυμα της, η ΑΕΚ αναφέρει:

"Συμπληρώνονται σήμερα 52 χρόνια από το αγωνιστικό, ιστορικό και κοινωνικό «έπος» της 4ης Απριλίου 1968. Τη νύχτα, που το όνειρο έγινε πραγματικότητα, όπως «υμνωδεί» και ο αξεπέραστος Βασίλης Γεωργίου...

Η επέτειος βρίσκει την πατρίδα και τον πλανήτη ολόκληρο σε αναταραχή εξαιτίας της πρωτοφανούς ανθρωπιστικής - υγειονομικής κρίσης.

Η καρδιά μας, η καρδιά των «Ενωσιτών», αλλά και όλων των υγιώς σκεπτομένων Ελλήνων φιλάθλων, οι οποίοι δάκρυσαν και δακρύζουν ακόμη με τη σκέψη, αλλά και απολαμβάνοντας τα όσα «καταγράφει» μέσω της ταινίας-σταθμό «1968» ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης Τάσος Μπουλμέτης, χτυπά σήμερα στο Καλλιμάρμαρο. Εκεί, όπου οι «Θεοί» της ΑΕΚ, προεξάρχοντος του «Παγκόσμιου» (όπως τον βάφτισε ο «Πατριάρχης» Φαίδων Κωνσταντουδάκης) αρχηγού της Γιώργου Αμερικάνου, επιβλήθηκαν της πανίσχυρης Σλάβια Πράγας στον Τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης, και την έστεψαν «Βασίλισσα» στον πρώτο ελληνικό θρίαμβο σε ομαδικό επίπεδο. Εκεί, όπου 80.000 καθήμενοι πιστοί (και χιλιάδες άλλοι εκτός Σταδίου) συνέθεσαν τη δική τους ραψωδία στις εξέδρες και δικαίως και χάρη στις προσπάθειες του ιδιώτη συλλέκτη-συνενωσίτη Αλέξανδρου Μαργαρίτη, κατέκτησαν μια θέση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Εξαιτίας των προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς της φονικής νόσου από την Πολιτεία, για πρώτη φορά στα έξι χρόνια Αναγέννησης η «Βασίλισσα» δεν θα παραστεί στο καθιερωμένο ραντεβού αλλά οι θύμησες παραμένουν ζωντανές. Η λαμπάδα των Ιδεών και των Αξιών παραμένει αναμμένη. Για να φλογίζει τις ψυχές μας. Για να τονώνει την αυτοπεποίθησή μας. Για να δείχνει το δρόμο των αγώνων, της πάλης, της καταξίωσης, της νίκης.

Είθε την επόμενη χρονιά, με τη συμβολή των επιστημόνων και τη βοήθεια του Θεού, να έχουμε ξορκίσει τον εφιάλτη, και αυτονόητα να φανούμε συνεπείς στην 53η επέτειο, και να τιμήσουμε τους Ευρωκυπελλούχους ’68, έτσι όπως αρμόζει στους Άξιους. Σ’ Εκείνους, που δεν έγραψαν απλώς την Ιστορία. Την άλλαξαν την Ιστορία...

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ..."