Κόσμος

Άνδρας μαχαίρωσε ανυποψίαστους πολίτες στη Γαλλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νεκρούς και τραυματίες μετρά η Γαλλία από την επίθεση του ενόπλου...

Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σήμερα το πρωί εναντίον άλλων ανθρώπων στο Ρομάν σιρ Ιζέρ, μια κοινότητα στη νοτιοανατολική Γαλλία, με απολογισμό δύο νεκρούς και επτά τραυματίες, προτού συλληφθεί, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο πηγές με γνώση της υπόθεσης. Η ζωή ενός εκ των τραυματιών κινδυνεύει, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Ο φερόμενος ως δράστης διέπραξε την επίθεση το πρωί σε ένα κατάστημα και στον δρόμο, προτού συλληφθεί, διευκρινίζει μια πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Μεσούσης της πανδημίας Covid-19 , οι Γάλλοι βρίσκονται σε καραντίνα εδώ και τρεις εβδομάδες.