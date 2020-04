Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τα κρούσματα ανά περιοχή στην Ελλάδα (χάρτης)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Που εστιάζεται το μεγαλύτερο "χτύπημα" από την επιδημία στην χώρα. Τι δείχνει η εξέλιξη των κρουσμάτων και τα άλλα στοιχεία από την μελέτη του ΕΟΔΥ.

Την μολυσματική εξέλιξη του κορονοϊού SARS-COV-2 στη χώρα μας αποτυπώνει ο χάρτης της γεωγραφικής διασποράς των κρουσμάτων λοίμωξης Covid-19 που επικαιροποίησαν οι ειδικοί του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα άτομα της ηλικιακής ομάδας μεταξύ 40-64 ετών στη χώρα μας, όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Η Παρασκευή ήταν επίσης η χειρότερη μέρα για την εξέλιξη της πανδημίας, καθώς πλέον η Ελλάδα μετράει 67 συνολικά θανάτους, ενώ έχουν καταγραφεί στη χώρα 1.613 κρούσματα. Στην έκθεση του ΕΟΔΥ, δεν περιλαμβάνονται οι 4 θάνατοι που καταγράφηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής ούτε οι άλλοι 4 που έγιναν γνωστοί το πρωί του Σαββάτου.

Από τις 22 Μαρτίου όταν τα κρούσματα ήταν 762 και μέχρι σήμερα, τα κρούσματα έχουν διπλασιαστεί. Στα 1.613 κρούσματα περιλαμβάνονται και τα 119 κρούσματα από το πλοίο "Ελευθέριος Βενιζέλος". Σύμφωνα με τους λοιμωξιολόγους πάντως, βρισκόμαστε στο "καλό σενάριο".

Οι διασωληνωμένοι ασθενείς είναι 92, με τους περισσότερους (ποσοστό 76,9%) να είναι άνδρες. Από το σύνολο των 1.613 κρουσμάτων κορονοϊού, τα 335 (20,8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και τα 563 (34,9%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Τα υπόλοιπα 715 παραμένουν χωρίς γνωστή πηγή προέλευσης καθώς δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του χάρτη, η Καστοριά και το Άγιος Όρος έχουν δεχθεί τη μεγαλύτερη επίπτωση από την επέλαση του κορονοϊού. Στις περιοχές όπου καταγράφονται 10 έως 29 κρούσματα λοίμωξης Covid-19 ανά 100.000 πληθυσμού, απαντώνται άλλες 6 Περιφερειακές ενότητες. Πρόκειται για τις εξής: Αττική, Ηλεία, Ζάκυνθος, Κοζάνη, Ξάνθη, Έβρος.

Τα στοιχεία αναλυτικά

Η διαχρονική εξέλιξη των συνολικών κρουσμάτων και συνολικού αριθμού των θανάτων ασθενών COVID-19 παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα (σε λογαριθμική κλίμακα).

Παρουσιάζονται ακόμη τα δείγματα που έχουν ελεγχθεί στα συνεργαζόμενα με τον ΕΟΔΥ εργαστήρια: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά στον ΕΟΔΥ το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν (θετικά και αρνητικά), έχουν συνολικά ελεγχθεί 22437 κλινικά δείγματα, εκ των οποίων τα 1524 (6.8%) ήταν θετικά στον κορονοϊό.

Σημ.: ευθεία γραμμή υποδηλώνει εκθετικό ρυθμό αύξησης της ασθένειας (όσο πιο μεγάλη η κλίση της ευθείας, τόσο πιο μεγάλος και ο ρυθμός διάδοσης).

Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 49 έτη (εύρος 0 έως 95 ετών), ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 71 έτη (εύρος 39 έως 93 ετών). Η ηλικιακή κατανομή των (α) συνολικών κρουσμάτων, (β) των περιστατικών που κατέληξαν σε θάνατο και (γ) των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, είναι η ακόλουθη:

Ο χάρτης αποτυπώνει τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων COVID-19 ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του ασθενούς:

Η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι η ακόλουθη (η γραμμή παριστάνει την συνολική, αθροιστική κατανομή των κρουσμάτων):