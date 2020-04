Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ξεπερνούν τους 60000 οι νεκροί παγκοσμίως

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πόσα ειναι τα κρούσματα σε όλον τον πλανήτη. Πόσοι ασθενείς έχουν θεραπευθεί.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 60.000 ανθρώπων παγκοσμίως, από την εμφάνισή της τον Δεκέμβριο στην Κίνα, βάσει επίσημων πηγών.

Εως τις 14:00 του Σαββάτου, περισσότερα από 1.122.320 κρούσματα έχουν διαγνωστεί σε 190 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας. Μεταξύ αυτών των κρουσμάτων, 211.600 θεωρούνται ιαθέντα.

Η Ιταλία, που κατέγραψε τον πρώτο θάνατο από τη νόσο στα τέλη Φεβρουαρίου, είναι η πλέον πληγείσα χώρα σε αριθμό νεκρών με 14.681 θανάτους και 119.827 κρούσματα. 19.758 άνθρωποι έχουν θεραπευτεί.

Μετά την Ιταλία, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Ισπανία με 11.744 νεκρούς και 124.736 κρούσματα, οι ΗΠΑ με 7.159 νεκρούς (278.458 κρούσματα), η Γαλλία με 6.507 νεκρούς (83.165 κρούσματα) και η Βρετανία με 3.605 νεκρούς (38.168 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο), όπου η επιδημία ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου, καταμετρά συνολικά 81.639 κρούσματα (19 νεά μεταξύ Παρασκευής-Σαββάτου), 3.326 θανάτους (4 νέοι) και 76.755 ιαθέντες.

Σε αριθμό κρουσμάτων, οι ΗΠΑ είναι η πλέον πληγείσα χώρα με 278.458 επιβεβαιωμένα κρούσματα (7.159 νεκρούς και 9.772 ιαθέντες).

Στην Ευρώπη, έως σήμερα στις 14.00 ώρα Ελλάδας, έχουν καταγραφεί 43.146 θάνατοι και 603.778 κρούσματα, στις ΗΠΑ και τον Καναδά 7.325 θάνατοι (290.219 κρούσματα), στην Ασία 4.123 νεκροί (115.730 κρούσματα), στη Μέση Ανατολή 3.612 θάνατοι (70.731 κρούσματα), στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική 885 θάνατοι (2.7713 κρούσματα), στην Αφρική 332 νεκροί (7.744 κρούσματα) και στην Ωκεανία 33 θάνατοι (6.407 κρούσματα).