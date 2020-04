Αθλητικά

ΠΑΟΚ: ο κορονοϊός φέρνει μείωση δαπανών

Στον ΠΑΟΚ οι τελευταίες συσκέψεις του Δ.Σ έχουν να κάνουν με τον οικονομικό προγραμματισμό. Ποιες οι προτάσεις που κυριαρχούν.

Η συνεχιζόμενη εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού ανά τον κόσμο και η αβεβαιότητα σε ότι αφορά τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, φέρνουν επί τάπητος δεύτερες σκέψεις σε όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες ανά την υψήλιο, αναφορικά με το ύψος των προϋπολογισμών τους. Στο κλίμα αυτό κινείται και η διοίκηση του ΠΑΟΚ που θέλει την ολοκλήρωση της σεζόν, αλλά και τον έγκαιρο προγραμματισμό της επόμενης. Με την αναγκαία προϋπόθεση της ύφεσης στην πανδημία που κυριαρχεί κι έχει βάλει "λουκέτο" στα ποδοσφααιρικά γήπεδα.

Στον ΠΑΟΚ οι τελευταίες συσκέψεις του Δ.Σ έχουν να κάνουν με τον οικονομικό προγραμματισμό και οι προτάσεις που κυριαρχούν είναι για μείωση σε λογικό ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού. Σε μια τέτοια περίπτωση εξετάζονται τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών για τα οποία όμως δεν έχει ακόμα προταθεί μείωση, αντίθετα όμως υπάρχουν σκέψεις για μη ανανέωση συμβολαίων που λήγουν.Τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται στο τέλος αυτής της- διακοπείσης προς το παρόν- σεζόν είναι των Μαουρίτσιο και Βιεϊρίνια, δυο εμβληματικών παικτών που συμπτωματικά αντιμετώπισαν σοβαρούς τραυματισμούς στην σεζόν αυτή. Για τον δεύτερο δεν έχει αποφασιστεί ακόμα η πρόταση που θα κατατεθεί, δεδομένου πως είναι ήδη 34 ετών και συζητείται ακόμα και το ενδεχόμενο να αναλάβει θέση στο ποδοσφαιρικό επιτελείο του συμπατριώτη του προπονητή Αμπέλ Φερέιρα. Για τον πρώτο που είναι ήδη 32 ετών ενδέχεται να μην γίνει πρόταση ανανέωσης, ή να γίνει με μικρότερες αποδοχές.

Ο Γιόσιπ Μίσιτς που ο δανεισμός του από την Σπόρτιγκ Λισαβόνας ολοκληρώνεται, υπάρχει έτοιμη συμφωνία απόκτησης και ανανέωσης του με μεταγραφή. Από τους δανεικούς της ομάδας ο Εργκους Κάτσε ολοκληρώνει την σύμβαση του με τον ΠΑΟΚ και μένει ελεύθερος στα 27 του χρόνια, ενώ οι Μιχόγεβιτς και Μουλέν, θα συζητήσουν για την προοπτική νέου δανεισμού τους δεδομένου πως τώρα αγωνίζονται σε Αουε Β' Γερμανίας και Ξάνθη αντίστοιχα. Τέλος υπάρχει και ο Μίροσλαβ Στοχ, μια δαπανηρή περίπτωση τον οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει να παραχωρήσει είτε με ελεύθερη μεταγραφή είτε με δανεισμό καθώς ο διεθνής Σλοβάκος δεν μπήκε ουσιαστικά ποτέ στα πλάνα του Φερέϊρα και έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2022.